Rusom simultánne dobytie Ukrajiny nevyšlo. Reznikov povedal, k akej zmene taktiky sa teraz zrejme uchýlia

6.2.2023 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov predpokladá, že Rusi sa nepokúsia dobyť celú Ukrajinu naraz, ako tomu bolo vlani na začiatku invázie.Domnieva sa, že počas očakávanej ofenzívy, ktorá sa by sa podľa niektorých prognóz mohla začať už o niekoľko dní, budú viesť sústredené boje na konkrétnych frontoch. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.„Rusi vo februári minulého roku vyskúšali taktiku simultánneho dobytia Ukrajiny. Nefungovalo to. Ich zdroje boli rozptýlené a stratili mnoho elitných jednotiek. Teraz majú inú taktiku so sústredenými a plazivými pokusmi o dobytie území, kúsok po kúsku, po desiatich metroch,“ povedal Reznikov, podľa ktorého sú najdôležitejšie ruské jednotky rozmiestnené na východe a juhu Ukrajiny.Reznikov si myslí, že ruskí okupanti sa nezamerajú na Cherson, pretože pri ústupe zničili všetky mosty a prechody cez rieku Dnipro, ale budú sa chcieť presunúť po zemi v smere na Záporožiu, keďže z dôvodu zásobovania chcú rozšíriť pozemný koridor na Krym.Zároveň skonštatoval, že „neexistujú žiadne panické dôvody na útek z miest“. Za jediné nebezpečenstvo označil útoky raketami a bezpilotnými lietadlami, no pripomenul, že aj ukrajinský systém protivzdušnej obrany sa stáva silnejším a zručnejším. Podotkol, že Ukrajina má dokonalý prehľad o ruských vojakoch.