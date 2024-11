Parlament schválil povinnosť zamestnávateľov vyplácať príspevky na športovú činnosť detí zamestnancov

Nová povinnosť pre zamestnávateľov

Prehadzovanie zodpovednosti na zamestnávateľov

Ďalšia finančná záťaž

6.11.2024 (SITA.sk) - Príspevky na športovú činnosť detí budú musieť vyplácať zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami. Národná rada SR schválila novelu Zákonníka práce z dielne poslancov z klubu Slovenská národná strana (SNS) Dagmar Kramplovej , ktorá zavádza povinnosť pre zamestnávateľov s viac ako 49 zamestnancami poskytovať príspevok na športovú činnosť detí svojich zamestnancov.Tento legislatívny krok je podľa predkladateľov zameraný na podporu zdravého životného štýlu detí a mládeže a na prevenciu civilizačných ochorení prostredníctvom pravidelnej fyzickej aktivity.Zamestnávatelia budú musieť poskytnúť zamestnancom príspevok vo výške 55 % z oprávnených výdavkov, maximálne však do 275 eur ročne na všetky deti zamestnanca. "Zavedenie tejto povinnosti vychádza z analýzy súčasných trendov v oblasti verejného zdravia," uvádzajú predkladatelia.Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2025, aby firmy mali potrebný čas na úpravu interných procesov. Poslanci pripúšťajú, že návrh môže mať mierne negatívne dopady na rozpočet verejnej správy vzhľadom na zníženie príjmov na dani z príjmov, to je však podľa nich kompenzované očakávanou úsporou v nákladoch na zdravotnú starostlivosť.Poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Natália Nash verí, že Ministerstvo cestovného ruchu a športu nevzniklo preto, aby sa na Slovensku prehadzovala zodpovednosť za podporu športovania mládeže zo štátu na plecia zamestnávateľov. Podľa jej slov Slovensko potrebuje udržateľné financovanie pohybových a športových aktivít pre deti.„Okrem iného je neakceptovateľné rozdeľovať deti na tie, ktoré si zaslúžia podporu svojho športovania, pretože ich rodič pracuje viac ako dva roky u väčšieho zamestnávateľa a na tie ostatné, ktorých rodič toto kritérium nespĺňa," vyhlásila Natália Nash.Ako ďalej pokračuje poslankyňa PS Darina Luščíková , ťarchu Ficovej drahoty prenáša súčasná vláda v neúnosnej miere na podnikateľov a firmy. Podľa Luščíkovej mnohé väčšie firmy počítajú svoje straty v desiatkach až stovkách tisíc eur, za čo môžu vyššie odvody za zamestnancov, zvýšená daň z príjmu právnických osôb o bezprecedentné 3 % či transakčná daň „Rozumieme firmám, že nesúhlasia, aby niesli zodpovednosť za športovanie detí ich zamestnancov. Je to ďalšia finančná záťaž, ktorú majú znášať miesto štátu. Ide o ďalší nepripravený a babrácky zákon z dielne SNS. Súčasťou predkladaných zákonov musí byť vyčíslenie vplyvu na štátny rozpočet a podnikateľské prostredie. Štát to bude stáť milióny a mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie," uzavrela Darina Luščíková.