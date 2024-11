Zahájim zlatú éru Ameriky a každý jeden deň budem za vás bojovať, sľúbil Trump počas víťazného prejavu (video+foto)

aktualizované 6. novembra, 9:38



6.11.2024 (SITA.sk) - Donald Trump v stredu skoro ráno pred svojimi priaznivcami na margo priebežných výsledkov amerických prezidentských volieb povedal, že táto chvíľa „pomôže tejto krajine uzdraviť sa“.Podľa projekcií spravodajskej televízie CNN potrebuje Trump aktuálne už len štyri hlasy zo Zboru voliteľov . Vo viacerých štátoch sa však ešte stále sčítavajú hlasy, čo by teoreticky ešte mohlo zdramatizovať vývoj.Trump sa však už vidí v Bielom dome, o čom svedčia jeho slová. „Chcem sa poďakovať americkému ľudu za mimoriadnu česť, že som bol zvolený za vášho v poradí 47. prezidenta,“ vyhlásil Trump a podotkol, že zaháji „zlatú éru Ameriky“.„Každý jeden deň budem za vás bojovať,“ sľúbil Trump Američanom v kongresovom centre vo West Palm Beach na Floride. K Trumpovi sa na pódiu pripojili členovia jeho rodiny a jeho manželka Melania Trumpová , ako aj jeho kandidát na viceprezidenta JD Vance a predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson. „Boh z nejakého dôvodu ušetril môj život. A tým dôvodom bolo zachrániť našu krajinu a obnoviť veľkosť Ameriky. A teraz túto misiu splníme spoločne... Úloha, ktorú máme pred sebou, nebude ľahká, ale do funkcie, ktorú ste mi zverili, vnesiem každý kúsok energie,“ dodal Trump.Mal tiež radosť z toho, že republikáni prevzali kontrolu nad Senátom. „Amerika nám dala bezprecedentný a silný mandát. Prevzali sme späť kontrolu nad Senátom. Wow, to je skvelé,“ podotkol.Vance sa poďakoval Trumpovi za príležitosť byť súčasťou jeho kampane. „Ďakujem za dôveru, ktorú ste do mňa vložili. Myslím si, že práve sme svedkami najväčšieho politického návratu v histórii USA,“ povedal Vance a dodal, že spoločne s Trumpom povedú „najväčší ekonomický 'comeback' v americkej histórii“.Momentálne má Trump podľa CNN na konte 266 voliteľov, kým jeho demokratická protikandidátka Kamala Harrisová, ktorá čerstvo vyhrala v Connecticute, iba 195. Prezidentské voľby vyhráva kandidát s najmenej 270 hlasmi zo Zboru voliteľov, ktorý má 538 členov zastupujúcich jednotlivé štáty.