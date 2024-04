Parlament schválil zvýšenie humanitárnej pomoci pri živelných pohromách na 1 500 eur, viac dostanú aj obete domáceho násilia 

Osobité podmienky v špecifických situáciách

25.4.2024 (SITA.sk) - Maximálna humanitárna pomoc pri živelných pohromách sa pre fyzické osoby zvýši z 800 na 1 500 eur. Poslanci Národnej rady SR totiž vo štvrtok schválili novelu zákona o dotáciách, ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR . Parlament o nej rokoval v zrýchlenom konaní. Novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia.Rezort taktiež zavádza osobitné podmienky pre poskytnutie uvedenej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia.„V tomto prípade sa navrhuje vždy pri vyhlásení núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie poskytnúť dotáciu najviac v sume 1 500 eur, čo sa môže v priebehu rozpočtového roka viackrát opakovať, ak dôjde k vyhláseniu ďalšej mimoriadnej udalosti," zdôraznil rezort.Ak pritom príde k značným škodám na majetku v rámci tej istej mimoriadnej udalosti, bude možné poskytnutie dotácie maximálne do sumy 3 000 eur. Limit na jednu žiadosť bude maximálne 1 500 eur. Ministerstvo taktiež presadilo časový limit na podanie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, a to do troch mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu.Novelou sa taktiež zvyšuje maximálna sumu dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí pre aktivity a činnosti zamerané na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia z 20-tisíc eur na 150-tisíc eur v príslušnom rozpočtovom roku.