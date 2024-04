Prezerajme zdrojový kód a nie citlivé údaje, vyzýva združenie. Na posúdenie činnosti nepotrebuje Fico vidieť obsah spisov

Treba zverejniť zdrojový kód

Nové riziká

Analýza kódu

Situácia vyvoláva neistotu

Podľa Šikutu je všetko v poriadku

Prišla kontrola

25.4.2024 (SITA.sk) - Na to, aby bolo možné posúdiť správnu činnosť náhodného prideľovania spisov , nie je potrebné vidieť obsah žiadneho z nich. Uviedlo to občianske združenie Slovensko.Digital , ktoré tak reaguje na informácie predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Jána Šikutu o žiadosti rezortu spravodlivosti.Ten žiadal o sprístupnenie všetkých údajov u informačného systému, aby mohol skontrolovať náhodné prideľovanie spisov senátom NS SR. „Takýto rozsah prístupu k údajom považujeme za absolútne nezodpovedajúci deklarovanému účelu kontroly," upozornilo združenie.„Prezerajme zdrojový kód a nie citlivé údaje," vyhlásilo združenie. Ako vážne vníma Slovensko.Digital aj otázky o skutočnej náhodnosti prideľovania spisov, ktorá má byť zabezpečená automatizovane programom.Kritickou je na základe zverejnených informácií podľa združenia elektronická podateľňa ministerstva spravodlivosti.„Potrebné je teda preveriť jej správnu činnosť a preveriť procesné fungovanie príslušnej organizačnej zložky," priblížilo združenie a súčasne vyzvalo ministerstvo spravodlivosti, aby zverejnilo zdrojový kód svojej elektronickej podateľne a iných komponentov informačného systému, ktorými sa zabezpečuje náhodné prideľovanie súdnych spisov.Podľa Slovensko.Digital je správne, že citlivé údaje, ktoré obsahujú súdne spisy sú spracované v elektronickej forme a pomocou informačných systémov.Podľa združenia to šetrí čas na hľadanie údajov a tiež prístup k nim a zvyšuje sa aj spoľahlivosť spracovania údajov. Za predpokladu vhodných opatrení to znamená aj zvýšenie bezpečnosti údajov.„Tento prístup však prináša aj nové riziká, medzi ktoré patrí aj ľahkosť, s akou je možné elektronické údaje kopírovať a prezerať," upozornilo združenie s tým, že medzi zásady bezpečnosti patrí obmedzenie prístupu k údajom iba na nevyhnutný rozsah.„Odovzdanie celej databázy údajov znamená stratu kontroly nad ich bezpečnosťou. Nevieme si predstaviť žiadnu situáciu, kedy by takéto radikálne narušenie bezpečnosti údajov bolo opodstatnené," vyhlásilo združenie.Ľubor Illek zo Slovensko.Digital prirovnal situáciu tak, že ak chceme vedieť, či správne funguje nejaké tlačítko v textovom editore, nepotrebujeme prehliadať všetky dokumenty, ktoré v ňom boli napísané.„Namiesto toho budem analyzovať kód textového editora,” dodal Illek s tým, že sústrediť sa je potrebné na kód tých častí a údajov, ktoré majú zabezpečovať náhodné prideľovanie spisov.„Zdrojový kód neobsahuje žiadne osobné údaje, jeho prehliadanie teda nemôže ohroziť súkromie žiadneho súdom riešeného sporu. Pritom aj podľa zákona má byť zdrojový kód IT systémov verejnej správy zverejňovaný," priblížil Illek.Ako spresnilo Slovensko.Digital, zverejnenie zdrojového kódu je dôležité tam, kde treba zvýšiť transparentnosť a dôveryhodnosť počítačových programov, a preto je napríklad zverejnený aj zdrojový kód štandardných šifrovacích algoritmov, alebo aj celých operačných systémov, na ktorých sú prevádzkované veľmi citlivé systémy.Illek dodal, že situácia, keď nikto nevidí, čo presne počítačový program robí, vyvoláva neistotu.„Spochybňovanie správnej činnosti informačných systémov si všetci pamätáme v spojitosti so spracovaním výsledkov volieb. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o nepravdivé obvinenia. Pozrime sa na zdrojový kód, ktorý riadi náhodné prideľovanie spisov – tým možno nevyriešime všetky pochybnosti, ale je to správny prvý krok,” komentuje Ľubor Illek.Podľa slov predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), NS SR odmietol sprístupniť rezortu spravodlivosti údaje z elektronickej podateľne, cez ktorú sú prideľované súdne spisy. Ako Fico spresnil, predmetom kontroly bolo prideľovanie spisov senátu Juraja Klimenta v predchádzajúcich rokoch.Šikuta ubezpečil širokú, právnickú a politickú verejnosť, že pokiaľ ide o prideľovanie spisov na NS SR, tak je všetko v poriadku, pretože sú prideľované podľa pravidiel transparentnosti. Predseda NS SR vysvetlil, že situácia, o ktorej hovoril premiér, bola v skutočnosti veľmi neštandardná a arogantná.„24. apríla sme ráno obdržali niečo po 9:00 email od MS SR, ktoré nám oznámilo, že príde, prakticky ihneď o 10:00, vykonať na najvyššom súde kontrolu. My sme sa absolútne profesionálne vysporiadali s týmto neštandardným stavom a prijali sme štvorčlennú inšpekčnú delegáciu z MS SR na pôde NS SR," uviedol Šikuta a pokračoval, že keď im predložili poverovacie listiny na vykonanie kontroly, tak boli veľmi všeobecné.„Po rozhovore s členmi previerkovej komisie sme sa dozvedeli, že nám prišli zobrať kompletnú databázu celého informačného systému všetkých súdnych spisov evidovaných v súdnom manažmente," dodal Šikuta s tým, že to v konečnom dôsledku ani nebola kontrola.