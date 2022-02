Podmieňovanie vstupu do prevádzok očkovaním proti COVID-19 alebo testom je v poriadku, rozhodol ústavný súd

Diskriminácia iba v určitom prípade

Sloboda a zodpovednosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2022 - Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) na stredajšom neverejnom zasadnutí pléna nevyhovel návrhu 30 poslancov, ktorí napadli právnu normu Úradu verejného zdravotníctva.Tá nariaďuje dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstupu na hromadné podujatia preukázaním sa vstupujúcich osôb potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Informovala o tom hovorkyňa ÚS SR Martina Ferencová.Poslanci ako dôvod podania na ÚS SR uviedli porušenie princípu deľby moci, porušenie zákazu diskriminácie a porušenie princípu generality právnych noriem.„Vo vzťahu k tvrdenému porušeniu deľby moci dospel ústavný súd k záveru, že napadnuté splnomocňovacie ustanovenie je dostatočne presné, zrozumiteľné a určité, pričom realizujúci normatívny akt musí byť dočasný a musí vychádzať z aktuálnej epidemiologickej situácie,“ uviedla Ferencová.Pri posudzovaní namietaného porušenia zákazu diskriminácie vo vzťahu k osobám, ktoré sú nezaočkované z dôvodu kontraindikácií, ktoré im znemožňujú očkovanie, ústavný súd pripustil, že by mohlo ísť v okolnostiach posudzovanej veci o kvalifikovaný, a teda z ústavného hľadiska neospravedlniteľný dôvod rozdielneho zaobchádzania, pretože zakladá pozitívnu diskrimináciu osôb, ktoré sú zaočkované a osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v porovnaní s osobami, ktoré sú nezaočkované z dôvodu svojho zdravotného stavu, keďže ich vstup do prevádzkových priestorov zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a vstup na hromadné podujatia je podmienený jednak preukázaním toho, že trpia kontraindikáciami, ako aj preukázaním negatívneho výsledkom testu na ochorenie COVID-19.U nezaočkovaných na základe ich osobnej voľby však ústavný súd konštatoval, že sloboda jednotlivca je spojená so zodpovednosťou jednotlivca, ktorý je v podmienkach demokratického a právneho štátu povinný prihliadať na ochranu práv a slobôd iných, v konkrétnych okolnostiach posudzovanej veci najmä na ochranu zdravia iných osôb.Obmedzenie nezaočkovaných osôb je ospravedlniteľné predovšetkým početnými prípadmi komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19 u týchto osôb, s ktorým je spojená záťaž zdravotníckeho systému v miere ohrozujúcej systém poskytovania zdravotnej starostlivosti všetkým osobám, a tým aj ochranu verejného zdravia.Námietku nedostatku generality napadnutého ustanovenia zákona o ochrane verejného zdravia ústavný súd neakceptoval, nakoľko požiadavka všeobecnosti právnej normy je v danom prípade splnená tým, že jej podstata sa vzťahuje na neurčitý počet nezaočkovaných osôb, respektíve osôb, ktoré nevedia preukázať, že ochorenie COVID-19 prekonali, a tiež osôb, ktoré sa nevedia preukázať negatívnym výsledkom textu na ochorenie COVID-19, v súvislosti s ich vstupom do prevádzkových priestorov individuálne neurčených zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb a v súvislosti s ich účasťou na vopred nekonkretizovaných hromadných podujatiach.