Parlamentné voľby 2020: Volebná infolinka

Parlamentné voľby na Slovensku 2020 (29. február)

24.2.2020 - Od pondelka 24. februára až do uzatvorenia volebných miestností je spustená volebná infolinka.Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra SR linka počas celého týždňa sa môže verejnosť zodpovedných pracovníkov pýtať na otázky ohľadom volieb.Dovolať sa im môže na telefónnych číslach 02/ 4859 2317, 02/ 4859 2312 v čase od 7:30 do 15:30. V sobotu bude infolinka fungovať počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.