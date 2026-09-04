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04. septembra 2026
Po tvrdom faule upadol hráč do bezvedomia. Tréner Třinca povedal rozhodcom, že sa nebude pokračovať v zápase, Brno reagovalo
Variant bolo viac vrátanej tej hrať ďalej, no napokon sa preň trénerský štáb Třinca nerozhodol. Prípravný hokejový zápas medzi Kometou Brno a Ocelářmi Třinec sa predčasne skončil po konci prvej ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Variant bolo viac vrátanej tej hrať ďalej, no napokon sa preň trénerský štáb Třinca nerozhodol.
Prípravný hokejový zápas medzi Kometou Brno a Ocelářmi Třinec sa predčasne skončil po konci prvej tretiny.
Po tvrdom zákroku od Jana Ščotku ramenom ostal Michal Kovařčík ležať v bezvedomí na ľade a hoci neskôr komunikoval aj reagoval, tak tréner hostí Boris Žabka rázne zakročil.
Pred začiatkom druhého dejstva si zavolal k sebe tím rozhodcov a oznámil im, že ďalej nebude pokračovať v hre a duel sa ukončí predčasne za stavu 0:0.
Žabka hájil svoje rozhodne nepokračovať v stretnutí. "Tých dôvodov je viac. Videli ste, ako vyzeralo ďalšie striedanie po tom faule. To už asi úplne nemalo účel prípravy a nesplnilo by to, čo by to malo splniť. Jedna vec je, že nechceme riskovať zdravie hráčov. A druhá vec - prišiel rozhodca. Dohodli sme sa a dali sme mu priestor, nech sa pozrie na zábery, s tým, že sa k tomu po pauze vrátime. Potom prišiel a hoci proti sebe hrajú dva extraligové kluby, sa ospravedlňoval, že nemá k dispozícii ani jeden záber," začal slovenský kouč pre klubový web.
Variant bolo viac vrátanej tej hrať ďalej, no napokon sa preň trénerský štáb Třinca nerozhodol. "Nechceli sme riskovať nejaký stret, ktorý by nebol vhodný na prípravné stretnutie," uviedol ďalej.
V čase vydania článku Žabka nevedel, ako dlho bude chýbať Kovařčík a dúfal, že to nebude dlhý čas. Vyšetrenia v nemocnici ukázali, že išlo o otras mozgu, no nič ďalšie sa nepreukázalo.
Ukončenie duelu bolo aj preto, aby sa emócie z neho nepreniesli do ligovej súťaže. "Nechceli sme, aby sme sa potom stretli a niekto sa zranil, alebo aby sa tam prenieslo niečo, čo sme práve nechceli."
Komunikoval aj s koučmi Komety. "Bavil som sa s pánom Liborom Zábranským. Vysvetlili sme si to a povedal som, že to beriem na seba a nechcem to riskovať," dodal Žabka.
"Vysvetlenie hlavného trénera Třinca k nedohraniu zápasu rozumiem, chápem a rešpektujem. Rovnako ako celý náš klub. Neželáme si nič iné, než aby bol Kovařčík v poriadku," povedal k situácii kormidelník a majiteľ Komety Zábranský.
Zdroj: SITA.sk - Po tvrdom faule upadol hráč do bezvedomia. Tréner Třinca povedal rozhodcom, že sa nebude pokračovať v zápase, Brno reagovalo © SITA Všetky práva vyhradené.
Prípravný hokejový zápas medzi Kometou Brno a Ocelářmi Třinec sa predčasne skončil po konci prvej tretiny.
Po tvrdom zákroku od Jana Ščotku ramenom ostal Michal Kovařčík ležať v bezvedomí na ľade a hoci neskôr komunikoval aj reagoval, tak tréner hostí Boris Žabka rázne zakročil.
Pred začiatkom druhého dejstva si zavolal k sebe tím rozhodcov a oznámil im, že ďalej nebude pokračovať v hre a duel sa ukončí predčasne za stavu 0:0.
Nechceli riskovať
Žabka hájil svoje rozhodne nepokračovať v stretnutí. "Tých dôvodov je viac. Videli ste, ako vyzeralo ďalšie striedanie po tom faule. To už asi úplne nemalo účel prípravy a nesplnilo by to, čo by to malo splniť. Jedna vec je, že nechceme riskovať zdravie hráčov. A druhá vec - prišiel rozhodca. Dohodli sme sa a dali sme mu priestor, nech sa pozrie na zábery, s tým, že sa k tomu po pauze vrátime. Potom prišiel a hoci proti sebe hrajú dva extraligové kluby, sa ospravedlňoval, že nemá k dispozícii ani jeden záber," začal slovenský kouč pre klubový web.
Variant bolo viac vrátanej tej hrať ďalej, no napokon sa preň trénerský štáb Třinca nerozhodol. "Nechceli sme riskovať nejaký stret, ktorý by nebol vhodný na prípravné stretnutie," uviedol ďalej.
V čase vydania článku Žabka nevedel, ako dlho bude chýbať Kovařčík a dúfal, že to nebude dlhý čas. Vyšetrenia v nemocnici ukázali, že išlo o otras mozgu, no nič ďalšie sa nepreukázalo.
Ukončenie duelu bolo aj preto, aby sa emócie z neho nepreniesli do ligovej súťaže. "Nechceli sme, aby sme sa potom stretli a niekto sa zranil, alebo aby sa tam prenieslo niečo, čo sme práve nechceli."
Komunikoval aj s koučmi Komety. "Bavil som sa s pánom Liborom Zábranským. Vysvetlili sme si to a povedal som, že to beriem na seba a nechcem to riskovať," dodal Žabka.
"Vysvetlenie hlavného trénera Třinca k nedohraniu zápasu rozumiem, chápem a rešpektujem. Rovnako ako celý náš klub. Neželáme si nič iné, než aby bol Kovařčík v poriadku," povedal k situácii kormidelník a majiteľ Komety Zábranský.
Zdroj: SITA.sk - Po tvrdom faule upadol hráč do bezvedomia. Tréner Třinca povedal rozhodcom, že sa nebude pokračovať v zápase, Brno reagovalo © SITA Všetky práva vyhradené.
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