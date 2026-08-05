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05. augusta 2026
Syn zmrazil otca, aby mohol poberať jeho dôchodok
Vyšetrovateľom najskôr tvrdil, že sa otec odsťahoval žiť do Atén. Grécka polícia zatkla 55-ročného muža, ktorý dva a pol roka
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5.8.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľom najskôr tvrdil, že sa otec odsťahoval žiť do Atén.
Grécka polícia zatkla 55-ročného muža, ktorý dva a pol roka ukrýval v mrazničke telo svojho mŕtveho otca, aby mohol ďalej poberať jeho dôchodok, informovali v stredu miestne médiá.
Muž, ktorého zadržali v meste Mystras na Peloponéze, podľa agentúry ANA polícii povedal, že jeho otec, ktorý by mal dnes 90 rokov, zomrel prirodzenou smrťou.
Vyšetrovateľom najskôr tvrdil, že sa otec odsťahoval žiť do Atén. Polícia však telo objavila v mrazničke v suteréne bývalého hotela, ktorý bol prerobený na obytné priestory.
Zdroj: SITA.sk - Syn zmrazil otca, aby mohol poberať jeho dôchodok © SITA Všetky práva vyhradené.
Grécka polícia zatkla 55-ročného muža, ktorý dva a pol roka ukrýval v mrazničke telo svojho mŕtveho otca, aby mohol ďalej poberať jeho dôchodok, informovali v stredu miestne médiá.
Muž, ktorého zadržali v meste Mystras na Peloponéze, podľa agentúry ANA polícii povedal, že jeho otec, ktorý by mal dnes 90 rokov, zomrel prirodzenou smrťou.
Vyšetrovateľom najskôr tvrdil, že sa otec odsťahoval žiť do Atén. Polícia však telo objavila v mrazničke v suteréne bývalého hotela, ktorý bol prerobený na obytné priestory.
Zdroj: SITA.sk - Syn zmrazil otca, aby mohol poberať jeho dôchodok © SITA Všetky práva vyhradené.
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