Pätina obyvateľov EÚ bola ohrozená chudobou či sociálnym vylúčením, Slovensko je medzi najlepšími

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Až 96,5 milióna obyvateľov Európskej únie (EÚ) , čiže 21,9 percenta populácie bloku, bolo v minulom roku ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Z nich približne 5,9 milióna, čiže 1,3 percenta obyvateľstva únie, žilo v domácnostiach, ktoré súčasne pociťovali všetky tri riziká spojené s ohrozením chudobou a sociálnym vylúčením.Znamená to, že okrem chudoby zažívali vážnu hmotnú a sociálnu núdzu a v ich domácnostiach bolo veľmi málo pracovnej aktivity. Informoval o tom v piatok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.V rámci členských štátov únie, z ktorých boli údaje za rok 2020 k dispozícii, v štyroch krajinách chudoba alebo sociálne vylúčenie ohrozovali viac ako štvrtinu obyvateľstva. V najhoršej pozícii bolo Rumunsko, kde sa to týkalo až 35,8 percenta populácie. Nasledovali Bulharsko (33,6 %), Grécko (27,5 %) a Španielsko (27 %).Naopak, najmenšia časť obyvateľstva bola vlani chudobou alebo sociálnym vylúčením ohrozená v Českej republike, a to 11,5 percenta. Na druhej najlepšej priečke bolo Slovensko, v ktorom bolo ohrozených 13,8 percenta populácie. Nasledovali Slovinsko (14,3 %), Holandsko (15,8 %) a Fínsko (15,9 %).