Zrýchlil sa proces digitalizácie

Rast konkurencie medzi zamstnávateľmi

17.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pracovný trh aj naďalej výrazne ovplyvňuje neistota spojená s pandémiou a nejasnými krokmi vlády. Aj napriek tomu očakáva personálna agentúra Grafton pokračujúci mierny rast ekonomiky a znižovanie nezamestnanosti.Najväčší dopyt bude v oblasti IT a aj v bankovníctve a finančných službách. Vyplynulo to z rozsiahleho prieskumu miezd, ktorý agentúra uskutočnila v druhom štvrťroku tohto roka vo všetkých krajoch Slovenska. Zahŕňa viac ako 250 pracovných pozícií v siedmich segmentoch.„Firmy by uvítali čo najrýchlejší návrat do obdobia spred korony, avšak už teraz je zjavné, že bude omnoho pomalší,“ uviedol v tlačovej správe Miroslav Garaj , Managing Director personálnej agentúry Grafton.V predošlom roku sa zrýchlil proces digitalizácie a zvýšil sa dopyt po špecifických službách. Oblasť logistiky, e-commerce a farmácie tak aj napriek kríze zažívala a stále zažíva nebývalý rozmach. Segment IT, automotive a priemyslu však tiež pociťuje stály nedostatok najmä kvalifikovaných odborníkov. Ani automatizácia podľa prieskumu dostatočne nezmiernila tlak na strane dopytu po pracovníkoch a to nielen kvalifikovanej, no v poslednom období tiež nekvalifikovanej pracovnej sily.Trvalý vysoký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch naprieč odbormi aj regiónmi podľa Graftonu vedie k rastu vzájomnej konkurencie medzi zamestnávateľmi. V tomto kontexte Grafton očakáva spájanie pozícií, ako sa to deje napríklad v oblasti bankovníctva, aj znižujúce sa nároky na kvalifikáciu. Z hľadiska výšky miezd zaznamenal Grafton postupný nárast naprieč všetkými odbormi. Ide o kompenzáciu za stagnáciu v predošlom roku, ktorú kandidáti prirodzene očakávajú. Výrazné zmeny nastali v poskytovaní benefitov. Pandémia zastavila firemné vzdelávanie a z obľúbeného benefitu práce z domu urobila štandard. Tento rok dochádza k postupnému návratu finančných aj nefinančných benefitov, v žiadnom prípade však nebudú dosahovať úroveň pred koronakrízou.Personálna agentúra Grafton Slovakia vznikla v roku 2004 a v súčasnosti pôsobí v Bratislave, Nitre, Košiciach, Prešove a Žiline. Je súčasťou Gi Group. Klientom a uchádzačom o prácu ponúka portfólio služieb v oblasti náboru, dočasného pridelenia zamestnancov a talent manažmentu či rôznorodých HR riešení.