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30. júna 2026
Päťky a jedna jednotka. Šimko vystavil vysvedčenie županovi Trnkovi – FOTO
Billboardy Rastislava Trnku podľa Igora Šimka už tretie voľby hovoria iba pozitívne správy, ale realita je iná, a preto sa rozhodol vystaviť súčasnému košickému županovi vysvedčenie. Kandidát na ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Billboardy Rastislava Trnku podľa Igora Šimka už tretie voľby hovoria iba pozitívne správy, ale realita je iná, a preto sa rozhodol vystaviť súčasnému košickému županovi vysvedčenie.
Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja a poslanec parlamentu Igor Šimko vystavil úradujúcemu županovi Rastislavovi Trnkovi vysvedčenie za jeho deväťročné pôsobenie vo funkcii.
„To je doba, za akú deti dokončia základnú školu a každý rodič vie, čo všetko za ten čas dieťa dokáže. Čo však dokázal župan Trnka? Slabé výsledky, len mrhanie peňazí," povedal poslanec parlamentu za stranu Hlas-SD a Splnomocnenec pre rozvoj východného Slovenska.
Okrem nedostatočných dal Trnkovi svieti na vysvedčení aj jednotka, a to za marketing a manipuláciu. „Billboardy župana už tretie voľby hovoria iba pozitívne správy, ale realita je iná, preto som sa rozhodol vystaviť županovi Trnkovi vysvedčenie podľa skutočných výsledkov," vysvetlil Šimko.
Pripomenul, že župan Košického kraja je v dlhodobom konflikte s mestom Košice a súčasne vládou, čo priamo limituje rozvoj kraja a zároveň je jediným obžalovaným županom na Slovensku a napriek týmto žalostným výsledkom má stále vedúce miesto v predvolebných prieskumoch. „Avšak, za akú cenu pre ľudí?,“ pýta sa Šimko.
Pätorky podľa Šimka má súčasný župan za hospodárenie s peniazmi ľudí, čerpanie eurofondov, podporu investícií, dopravu a cesty, regionálnu spravodlivosť spoluprácu pre kraj, plnenie sľubov, dôveryhodnosť či školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci.
Šimko v utorok pred sídlom úradu kraja pripomenul viaceré projekty, ktoré boli podľa neho verejne prisľúbené, no dodnes neboli zrealizované.
Medzi nimi sú aquapark v Čižaticiach, obnova Sobraneckých a Turzovských kúpeľov, či krajská tržnica pri košickom Blšáku. Namiesto toho sa podľa slov Šimka veľké peniaze ľudí rozhadzovalo na marketingové aktivity kraja, akými sú Letecké dni, Župné dni či množstvo bilboardov.
Za najväčšie zlyhanie súčasného vedenia kraja Šimko označil stav cestnej infraštruktúry, pričom poukázal aj na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR, podľa ktorých sa technický stav mostov v správe kraja výrazne zhoršil.
Kritizoval aj postoj župana k prevzatiu ciest druhej a tretej triedy vybudovaných v súvislosti s investíciou Valaliky Industrial Park, ktorými podľa Šimkových slov Trnka cielene ohrozuje fungovanie najväčšej investície v kraji za posledné desaťročia. Zároveň pripomenul, že podľa NKÚ aj Transparency International je čerpanie eurofondov v kraji žalostné a aj tie projekty, ktoré sú čerpané, nemajú pre kraj význam.
Šimko tvrdí, že viaceré investície, ktorými sa kraj prezentuje, boli financované zo štátnych alebo európskych zdrojov. Ako príklad uviedol rekonštrukciu nemocnice v Spišskej Novej Vsi z Plánu obnovy, modernizáciu nemocnice v Kráľovskom Chlmci, či lineárny urýchľovač v Michalovciach financovaný Ministerstvom zdravotníctva SR.
V oblasti sociálnych služieb a jedno z najväčších zlyhaní Šimko označil oblasť sociálnych služieb. „Za deväť rokov nevzniklo ani jedno nové krajské lôžko v zariadeniach sociálnych služieb a podľa informácií od obyvateľov dnes čaká približne 150 ľudí na jedno voľné miesto,“ uviedol s tým, že je to dôsledok premárnených príležitostí pri čerpaní eurofondov.
Šimko kritizoval aj spôsob rozhodovania o investíciách, kde sa podľa neho záujmy jednotlivých regiónov podriaďujú politickým záujmom vedenia kraja. Ako príklad uviedol návrh zmien volebných obvodov prerokovaný na poslednom zasadnutí krajského zastupiteľstva. Rovnako pripomenul medializované informácie o rozhodovaní Rady partnerstva a zablokovaní projektov kanalizácií.
Šimko zároveň oznámil, že ako splnomocnenec vlády pre Plán obnovy a rozvoj východného Slovenska vyzve Trnku na osobné pracovné stretnutie a hlavnou témou má byť nízke čerpanie eurofondov v Košickom kraji.
„Banskobystrický kraj čerpá približne 145 eur na obyvateľa. Košický iba necelých 25 eur,“ upozornil s tým, že má vo zvyku problémy riešiť a takýto rozdiel si zaslúži vysvetlenie a chcem poznať dôvody, pripravenosť kraja na nové programové obdobie a spôsob rozdelenia eurofondov, pretože ide o budúcnosť celého regiónu.
Šimko zároveň oznámil, že počas leta navštívi všetky okresy Košického kraja a spolu s miestnymi predstaviteľmi chce predstaviť problémy jednotlivých regiónov a navrhovať konkrétne riešenia.
„Ako jediný kandidát na predsedu kraja mám možnosť presadzovať riešenia na všetkých úrovniach – v parlamente, vo vláde a po voľbách, ak mi občania dajú dôveru, aj na Úrade Košického samosprávneho kraja. Chcem tento mandát využiť v prospech ľudí, aby náš kraj nerástol len na županových billboardoch,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Päťky a jedna jednotka. Šimko vystavil vysvedčenie županovi Trnkovi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja a poslanec parlamentu Igor Šimko vystavil úradujúcemu županovi Rastislavovi Trnkovi vysvedčenie za jeho deväťročné pôsobenie vo funkcii.
„To je doba, za akú deti dokončia základnú školu a každý rodič vie, čo všetko za ten čas dieťa dokáže. Čo však dokázal župan Trnka? Slabé výsledky, len mrhanie peňazí," povedal poslanec parlamentu za stranu Hlas-SD a Splnomocnenec pre rozvoj východného Slovenska.
Okrem nedostatočných dal Trnkovi svieti na vysvedčení aj jednotka, a to za marketing a manipuláciu. „Billboardy župana už tretie voľby hovoria iba pozitívne správy, ale realita je iná, preto som sa rozhodol vystaviť županovi Trnkovi vysvedčenie podľa skutočných výsledkov," vysvetlil Šimko.
Pripomenul, že župan Košického kraja je v dlhodobom konflikte s mestom Košice a súčasne vládou, čo priamo limituje rozvoj kraja a zároveň je jediným obžalovaným županom na Slovensku a napriek týmto žalostným výsledkom má stále vedúce miesto v predvolebných prieskumoch. „Avšak, za akú cenu pre ľudí?,“ pýta sa Šimko.
Verejne prisľúbené nezrealizované projekty
Pätorky podľa Šimka má súčasný župan za hospodárenie s peniazmi ľudí, čerpanie eurofondov, podporu investícií, dopravu a cesty, regionálnu spravodlivosť spoluprácu pre kraj, plnenie sľubov, dôveryhodnosť či školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci.
Šimko v utorok pred sídlom úradu kraja pripomenul viaceré projekty, ktoré boli podľa neho verejne prisľúbené, no dodnes neboli zrealizované.
Medzi nimi sú aquapark v Čižaticiach, obnova Sobraneckých a Turzovských kúpeľov, či krajská tržnica pri košickom Blšáku. Namiesto toho sa podľa slov Šimka veľké peniaze ľudí rozhadzovalo na marketingové aktivity kraja, akými sú Letecké dni, Župné dni či množstvo bilboardov.
Zlý stav cestnej infraštruktúry
Za najväčšie zlyhanie súčasného vedenia kraja Šimko označil stav cestnej infraštruktúry, pričom poukázal aj na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR, podľa ktorých sa technický stav mostov v správe kraja výrazne zhoršil.
Kritizoval aj postoj župana k prevzatiu ciest druhej a tretej triedy vybudovaných v súvislosti s investíciou Valaliky Industrial Park, ktorými podľa Šimkových slov Trnka cielene ohrozuje fungovanie najväčšej investície v kraji za posledné desaťročia. Zároveň pripomenul, že podľa NKÚ aj Transparency International je čerpanie eurofondov v kraji žalostné a aj tie projekty, ktoré sú čerpané, nemajú pre kraj význam.
Šimko tvrdí, že viaceré investície, ktorými sa kraj prezentuje, boli financované zo štátnych alebo európskych zdrojov. Ako príklad uviedol rekonštrukciu nemocnice v Spišskej Novej Vsi z Plánu obnovy, modernizáciu nemocnice v Kráľovskom Chlmci, či lineárny urýchľovač v Michalovciach financovaný Ministerstvom zdravotníctva SR.
Premárnené príležitosti pri čerpaní eurofondov
V oblasti sociálnych služieb a jedno z najväčších zlyhaní Šimko označil oblasť sociálnych služieb. „Za deväť rokov nevzniklo ani jedno nové krajské lôžko v zariadeniach sociálnych služieb a podľa informácií od obyvateľov dnes čaká približne 150 ľudí na jedno voľné miesto,“ uviedol s tým, že je to dôsledok premárnených príležitostí pri čerpaní eurofondov.
Šimko kritizoval aj spôsob rozhodovania o investíciách, kde sa podľa neho záujmy jednotlivých regiónov podriaďujú politickým záujmom vedenia kraja. Ako príklad uviedol návrh zmien volebných obvodov prerokovaný na poslednom zasadnutí krajského zastupiteľstva. Rovnako pripomenul medializované informácie o rozhodovaní Rady partnerstva a zablokovaní projektov kanalizácií.
Výzva na osobné stretnutie
Šimko zároveň oznámil, že ako splnomocnenec vlády pre Plán obnovy a rozvoj východného Slovenska vyzve Trnku na osobné pracovné stretnutie a hlavnou témou má byť nízke čerpanie eurofondov v Košickom kraji.
„Banskobystrický kraj čerpá približne 145 eur na obyvateľa. Košický iba necelých 25 eur,“ upozornil s tým, že má vo zvyku problémy riešiť a takýto rozdiel si zaslúži vysvetlenie a chcem poznať dôvody, pripravenosť kraja na nové programové obdobie a spôsob rozdelenia eurofondov, pretože ide o budúcnosť celého regiónu.
Šimko zároveň oznámil, že počas leta navštívi všetky okresy Košického kraja a spolu s miestnymi predstaviteľmi chce predstaviť problémy jednotlivých regiónov a navrhovať konkrétne riešenia.
„Ako jediný kandidát na predsedu kraja mám možnosť presadzovať riešenia na všetkých úrovniach – v parlamente, vo vláde a po voľbách, ak mi občania dajú dôveru, aj na Úrade Košického samosprávneho kraja. Chcem tento mandát využiť v prospech ľudí, aby náš kraj nerástol len na županových billboardoch,“ uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Päťky a jedna jednotka. Šimko vystavil vysvedčenie županovi Trnkovi – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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