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30. júna 2026
Premiér, ktorý ide migrácii v ústrety. V Španielsku podľa Sáncheza požiadalo o legalizáciu viac než milión nezdokumentovaných migrantov
Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500‑tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500‑tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky.
Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe, oznámila vláda v posledný deň podávania žiadostí.
Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500‑tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. „Viac než milión podaných žiadostí ukazuje, aké potrebné bolo toto uznanie práv a povinností,“ uviedol v utorok premiér Pedro Sánchez v Madride.
Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine.
Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej päť po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Úrady majú tri mesiace na spracovanie dokumentov a rozhodnutie o udelení pracovného a pobytového povolenia platného len v Španielsku.
„Keď odsúdime človeka na neviditeľnosť, podľa mňa robíme z našej krajiny horšiu krajinu. Všetci tým strácame,“ povedal ľavicový líder s tým, že cieľom vlády je „ponúknuť príležitosť a budúcnosť“ migrantom. „Chceme, aby svet vnímal Španielsko ako krajinu, ktorá rešpektuje, chráni a presadzuje ľudské práva,“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Premiér, ktorý ide migrácii v ústrety. V Španielsku podľa Sáncheza požiadalo o legalizáciu viac než milión nezdokumentovaných migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac než milión nezdokumentovaných migrantov v Španielsku požiadalo o legalizáciu pobytu v rámci programu, ktorý odporuje sprísňovaniu opatrení proti nelegálnej migrácii v Európe, oznámila vláda v posledný deň podávania žiadostí.
Schéma, ktorú ľavicová vláda spustila v apríli, mala pôvodne pomôcť približne 500‑tisíc ľuďom, najmä z Latinskej Ameriky. „Viac než milión podaných žiadostí ukazuje, aké potrebné bolo toto uznanie práv a povinností,“ uviedol v utorok premiér Pedro Sánchez v Madride.
Oproti mnohým iným európskym štátom, ktoré pod tlakom krajnej pravice pravidlá sprísňujú, Sánchez presadzuje otvorenejšiu migračnú politiku. Tvrdí, že migranti sú nevyhnutní pre ekonomiku, sociálny systém a dôchodky v starnúcej krajine.
Počet žiadostí však neznamená, že všetci žiadatelia získajú legálny status. Musia preukázať čistý register trestov a pobyt v Španielsku najmenej päť po sebe idúcich mesiacov pred 1. januárom. Úrady majú tri mesiace na spracovanie dokumentov a rozhodnutie o udelení pracovného a pobytového povolenia platného len v Španielsku.
„Keď odsúdime človeka na neviditeľnosť, podľa mňa robíme z našej krajiny horšiu krajinu. Všetci tým strácame,“ povedal ľavicový líder s tým, že cieľom vlády je „ponúknuť príležitosť a budúcnosť“ migrantom. „Chceme, aby svet vnímal Španielsko ako krajinu, ktorá rešpektuje, chráni a presadzuje ľudské práva,“ zdôraznil.
Zdroj: SITA.sk - Premiér, ktorý ide migrácii v ústrety. V Španielsku podľa Sáncheza požiadalo o legalizáciu viac než milión nezdokumentovaných migrantov © SITA Všetky práva vyhradené.
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