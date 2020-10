Prešov má už dobrovoľníkov dosť, problém vidí v dvojdňovom testovaní

Nie všetky okrsky musia byť vhodné

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Prešov už ukončilo registráciu ľudí do testovacích tímov pre plošné testovanie na ochorenie COVID-19 , ktoré sa na Slovensku uskutoční počas nadchádzajúcich víkendov v termínoch 31. októbra a 1. novembra a 7. a 8. novembra.Na pomoc sa prihlásilo vyše tisíc ľudí. Radnica zároveň pokračuje v procese príprav na najväčšiu logistickú akciu. Problémom pri súčasných kapacitách môže byť skrátenie testovania z troch na dva dni, samospráva preto čaká na presnejšie informácie.Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , príslušníci Ozbrojených síl SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prešov momentálne vykonávajú obhliadky a preverujú priestory vyčlenené mestom na odberné miesta.Radnica ráta podľa pokynov z Ústredného krízového štábu s vytvorením 66 miest, ktoré majú kopírovať volebné okrsky. Ako upozornil Tomek, nie všetky sú vo vlastníctve samosprávy a aktuálne minimálne tri okrsky bude nutné presunúť do iných priestorov vhodných na testovanie.„Až na základe záväzných stanovísk Ozbrojených síl a hygieny budeme mať informácie o tom, koľko odberných miest je vhodných a koľko nevyhovujúcich, za ktoré budeme musieť hľadať alternatívy,“ dodal hovorca.Úlohou mesta je podľa Tomeka aj zabezpečenie organizácie ľudí a dostatočnej informovanosti obyvateľov. Iba včera pritom vláda rozhodla o skrátení plošného testovania z troch na dva dni. To môže byť pri súčasných kapacitách podľa mesta problém, keďže pripraviť sa musia na vyše 80-tisíc testovaných.„Jedno odberné miesto pritom zvládne otestovať maximálne 30 – 35 ľudí za jednu hodinu, čo by pri 66 odberných miestach v Prešove znamenalo, že každé odberné miesto nestihne počas víkendu otestovať približne 200 ľudí. Očakávame preto, že v čo najkratšom čase dostaneme presnejšie informácie z úrovne vlády alebo Ozbrojených síl SR, aby sme dokázali otestovať všetkých záujemcov,“ zdôraznil Tomek.Ako ďalej dodal, mesto malo obavy aj zo zabezpečenia dostatočného počtu dobrovoľníkov na vykonávanie administratívnej činnosti. Za necelé tri dni od vyhlásenia výzvy sa ale ako posily do testovacích tímov prihlásilo viac ako tisíc ľudí, pričom mesto hľadalo zhruba 140 dobrovoľníkov.„Mesto Prešov vyjadruje srdečné poďakovanie všetkým, ktorí prejavili veľkú ochotu a záujem pomôcť a vykonávať činnosť administratívnych pracovníkov počas celoplošného testovania. Prešovčania opäť dokázali, že sa dokážu spojiť pre dobrú vec,“ uviedol Tomek. Ako dodal, vybraných dobrovoľníkov bude radnica postupne kontaktovať. Nie je ale v jej silách osloviť všetkých prihlásených.