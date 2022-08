Casemiro prestupuje z Realu Madrid do Manchestru United. Ancelotti sa ho nesnažil presvedčiť

V Reale od 2013

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Anglický futbalový klub Manchester United sa so španielskym Realom Madrid dohodol na prestupe brazílskeho stredopoliara Casemira . Oba kluby potvrdili spečatenie transferu, no neposkytli finančné podrobnosti.Španielske médiá však uviedli, že Angličania získali 30-ročného Casemira za približne 70 miliónov eur plus ďalšie bonusy.Casemiro pôsobil v Madride od roku 2013. Odvtedy sa vypracoval na jedného z najlepších hráčov sveta na svojej pozícii.V drese Realu získal dovedna 18 trofejí vrátane piatich prvenstiev v Lige majstrov. V novom pôsobisku podpíše po absolvovaní lekárskej prehliadky kontrakt na štyri roky s opciou na ďalších dvanásť mesiacov.Manchester United vstúpil do nového ročníka anglickej Premier League 2022/2023 dvomi prehrami. Aj preto potreboval akútne posilniť hráčsky káder, a predovšetkým stred poľa. Casemiro sa k novým spoluhráčom pripojí v pondelok. Ešte predtým sa oficiálne rozlúči s Realom Madrid.Tréner „bieleho baletu“ Carlo Ancelotti už v piatok povedal, že Casemiro rokuje o prestupe a dohoda je na spadnutie. Poznamenal, že sa s hráčom zhováral a cítil, že „už niet cesty späť“.„Chce vyskúšať novú výzvu, novú príležitosť... Klub to chápe. Pre to, čo urobil pre tento klub, a pre to, akým je človekom, musíme rešpektovať jeho priania,“ vyhlásil Ancelotti, ktorý priznal, že sa nesnažil Casemira presvedčiť.Brazílčanovi v klube nebránili v odchode i preto, že v čase, keď vypukla pandémia koronavírusu, výrazne pomohol prezidentovi Florentinovi Pérezov i, keď presvedčil hráčov v mužstve, aby pristúpili na zníženie platov.„Budeme mu nesmierne vďační za všetko, čo urobil,“ dodal Ancelotti na adresu klubovej legendy.Talian tvrdí, že Real Madrid má alternatívy, ako Casemira nahradiť."Tchouaméniho sme podpísali presne na tento post. Potom tu máme Kroosa , ktorý môže hrať aj na tejto pozícii, a je tu aj Camavinga,“ skonštatoval Ancelotti, ktorý na pozícii defenzívneho stredopoliara môže použiť i Federica Valverdeho , Daniho Ceballosa a v prípade núdze aj Davida Alabu.