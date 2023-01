Heger: Demokrati musia spolupracovať a nemôžu sa spájať so zlom v podobe Fica, Pellegriniho a Uhríka

Spolupráca s Ficom a Republikou

Fico je tvárou dezinformačnej scény

Nesú zodpovednosť za obdobie temna

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) si nevie predstaviť spoluprácu s Robertom Ficom (Smer-SD), Mariánom Kotlebom (Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko) ani Andrejom Dankom (SNS). Uviedol to v štvrtok na sociálnej sieti.„Partnerom pre nás nemôže byť ani ten, kto nevie vylúčiť spoluprácu s Ficom a Republikou,“ zdôraznil Heger.Premiér prízvukoval, že nie je zástancom tvrdenia, že zo spolupráce nemožno nikoho vylučovať.„Tí, čo uznávajú hodnoty demokracie, sa nemôžu spájať s tými, ktorí touto hodnotou pohŕdajú,“ uviedol. Demokrati sa podľa neho môžu spájať len s demokratmi, iná cesta nie je.Spolupráca s Ficom či Dankom je podľa neho neprijateľná pre každého, kto to myslí vážne so spravodlivosťou a právnym štátom.„Nie je možné spájať sa s ľuďmi, ktorí v dobrých časoch hovoria o jadre Európskej únie a idú si po fotku do Bieleho domu a dnes sú schopní privierať oči nad Putinovými vojnovými zverstvami,“ podčiarkol Heger.Dodal, že Fico je dnes tvárou dezinformačnej scény. Počas pandémie zvolával ľudí do ulíc a vystavoval ich riziku smrti, klamal o očkovaní, napádal odborníkov a lekárov.„Ak to myslíme vážne s hlásením sa ku odkazu Slovenského národného povstania, musíme odmietnuť spoluprácu s Republikou a Kotlebom. Našim "sociálnym demokratom" zjavne stačí, že táto skupinka len vymenila gardistické uniformy za kravaty,“ pokračoval premiér.Peter Pellegrini podľa neho sám seba vylúčil z demokratickej alternatívy. Dôvodov je však viac - Pellegrini, Tomáš , Žiga, Raši či Saková sú podľa Hegera Ficovi spolupáchatelia a nesú priamu zodpovednosť za obdobie temna. Premiér na záver dodal, že v najbližších týždňoch ho čakajú dôležité rozhodnutia.„Demokrati musia spolupracovať a nemôžu sa spájať so zlom v podobe Fica, Pellegriniho, Uhríka a im podobným,“ uzavrel.