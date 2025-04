Slnko v sieti 2025: Najlepším hraným filmom sú Vlny, získali deväť cien

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) vyhlásila v stredu v Bratislave laureátov národnej filmovej ceny Slnko v sieti za rok 2024. Galavečeru v Slovenskom rozhlase dominovali filmy Ema a smrtihlav so ziskom piatich cien a Vlny, ktorým patrí titul najlepší hraný film. Dielo režiséra Jiřího Mádla premenilo celkovo deväť zo 14 nominácií.



Víťazné Vlny získali národné ceny aj za najlepšiu réžiu, scenár, zvuk, strih a vizuálne efekty. Najlepší kameramanský výkon v nich podal Martin Žiaran. Katarína Štrbová Bieliková zas navrhla najlepšie kostýmy pre snímku, ktorá rozpráva príbeh dvoch bratov v pozadí udalostí okolo Československého rozhlasu v rokoch 1967 - 1968. Jedného z bratov si zahral Vojtěch Vodochodský, ktorý podal v postave Tomáša Havlíka najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.



Film režisérky Ivety Grófovej Ema a smrtihlav si odniesol päť cien. Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe v ňom podal Milan Ondrík, Slnko v sieti mu patrí za postavu gardistu Dušana. Jeho filmová partnerka Alexandra Borbély si odniesla cenu za postavu Mariky v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe, za vedľajšiu úlohu Agnes v tomto filme ocenili Évu Bandor. Snímka zvíťazila aj v kategórii najlepšia scénografiu (Miriam Struhárová a Tomáš Svoboda) a najlepšie umelecké masky.



Najlepším dokumentárnym filmom je Prezidentka, ktorý o bývalej slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej nakrútil režisér Marek Šulík, producentkou oceneného filmu je Barbara Janišová Feglová. Titul najlepší animovaný film patrí snímke režisérky Kristíny Dufkovej Keď život chutí. V kategórii Najlepšia filmová hudba si za tento film prevzal Slnko v sieti hudobný skladateľ Michal Novinski.



Akademici v 14. ročníku Slnka v sieti udelili aj národnú filmovú cenu v kategórii Najlepší televízny film/miniséria/seriál, v ktorej zvíťazil historický seriál Čas nádejí v réžii Jána Sebechlebského.



V obnovenej kategórii Najlepší krátkometrážny hraný alebo dokumentárny film sa víťazom stala snímka režisérky Rebeky Bizubovej Spoveď z produkcie Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Divácku cenu si odniesli tvorcovia filmu Miki.



Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre si prevzal režisér a scenárista Miloslav Luther. "Vždy som sa snažil, aby moje filmy a seriály prebúdzali aj cit, aby nezostarli tak rýchlo ako ja. A keď ma niektoré prežijú, nebudem sa hnevať,“ povedal 79-ročný režisér a kolegom poradil, aby boli trpezliví a vytrvalí. „Nenechajte sa znechutiť alebo zastrašiť, nedajte si zlomiť chrbát, zanechajte svedectvo o tejto dobe,“ uzavrel laureát.

1. Najväčšiu hanbu utŕžila jednoznačne STVR, ktorá sa natoľko zľakla prejavov filmárov, že divákov – a zároveň daňových poplatníkov – hodila cez palubu. Vlani sledovalo udeľovanie ocenení viac ako 200-tisíc ľudí. Tento rok to pre krátkosť času už nešlo, ale ak bude STVR aj o rok znormalizovaná, snáď po národných filmových cenách skočí niektorá zo súkromných televízii. Alebo pokojne Česká televízia. Vzhľadom k množstvu koprodukcií by tento “azyl” dával zmysel.

2. Aby bola hanba ešte lepšie viditeľná, poverený riaditeľ STVR Igor Slanina neprišiel odovzdať Cenu divákov. Ešte pred pár dňami pritom Slovenskej filmovej a televíznej akadémii potvrdil, že sa galavečera zúčastní. Bola to navyše dlhoročná tradícia, že práve túto cenu vždy odovzdával aktuálny šéf verejnoprávnej televízie.

Moderátor Bruno Ciberej situáciu vyriešil vtipom. “Cenu prichádzam odovzdať ja osobne,” povedal a dodal: “Celkom výnimočne ju teda dnes neodovzdáva súčasný riaditeľ televízie, ale možno budúci – veď viete, ako je to dnes s moderátormi…,” za čo si vyslúžil mohutný potlesk.

Silné citáty

Wanda Adamík Hrycová

koproducentka filmu Vlny

Film Vlny rozpráva o odvahe a hrdinstve, ktoré nevzniká z túžby po sláve, ale z nutnosti postaviť sa zlu. Je to príbeh človeka, ktorý riskoval všetko, kariéru, rodinu, osobnú bezpečnosť, a to len preto, aby urobil vec, ktorá je správna. Nie vec, ktorá je pohodlná, výhodná, ale správna. Preto by som chcela túto cenu venovať všetkým tým, ktorí nezabudli na to, že mlčanie je forma súhlasu. Že pokrčenie ramien a odvrátenie pohľadu môže byť začiatkom konca. A že odvaha sa nezačína žiadnymi veľkými gestami alebo činmi. Odvaha sa začína jedným malým nie, možno v situácii, keď väčšina hovorí áno.

Barbara Janišová Feglová

producentka dokumentu Prezidentka

Sme radi, že sme dostali cenu za film o političke a žene, ktorá ukázala, že politika sa dá robiť slušne. Keď sme začínali nakrúcať, mali sme nádej, že takýchto politikov bude čoraz viac. Potom sme zistili, že to, že bola Zuzana Čaputová prezidentkou a že sa nám podarilo urobiť tento film, je vlastne taký malý zázrak.

Milan Ondrík

herec, ocenený za vedľajšiu úlohu vo filme Ema a smrtihlav

Ďakujem, že sa to volá Slnko v sieti a dúfam, že na Slovensku bude slnko svietiť.

Katarína Štrbová Bieliková

kostýmová výtvarníčka ocenená za Najlepšie kostýmy vo filme Vlny

Dnes som sem išla s veľmi stiesneným pocitom, hovorím si, čo sa dá v tejto situácii povedať. Ako sa dá povzbudiť, ako nabrať nádej, ako budeme ďalej žiť, ako budeme ďalej tvoriť, keď je na našu slobodu prejavu takýmto brutálnym spôsobom útočené. Inšpirácia prichádza z filmov, ktoré vytvárame a ktoré sú nositeľmi posolstiev. Film Vlny hovorí o statočnosti ľudí, ktorí sa vzopreli nepriateľovi mnohonásobne silnejšiemu, ale skrátka sa rozhodli. Boli odhodlaní a konzistentní vo svojich postojoch. A sloboda bola pre nich najcennejšia hodnota. Vo filme Ema a smrtihlav sa Ema rozhodla, že bude ľudská a postaví sa zlu, ktoré je okolo nej a spojí sa s najhlbšou láskou, ktorú pocítila. Spojme sa s tým najčistejším, čo je v nás vo vnútri, to nás povedie a dá nám silu.

Éva Bandor

herečka ocenená za vedľajšiu úlohu vo filme Ema a smrtihlav

Túto cenu venujem v prvom rade mojím starým rodičom, ktorí prežili druhú svetovú vojnu v Kameníne a po vojne v roku 1946 dostali rozkaz, že musia opustiť svoju rodnú zem. Slováci ho nazvali “repatriáciou” a Maďari “deportáciou”. Môj dedo tu ostal, nebál sa ísť proti rozkazom. A tak som tu. Som Maďarka žijúca na Slovensku, mám rada svoju krajinu a nebojím sa. A som veľmi rada, že mám tú možnosť pracovať so slovenskými filmármi a divadelníkmi, ďakujem.

Miloslav Luther

režisér ocenený za celoživotný prínos do filmu

Zažil som dobré aj zlé časy, dnešné považujem za najnebezpečnejšie. Ale vydržať a prekonať sa dá aj zdanlivo nemožné. Bolo to témou a posolstvom väčšiny mojej tvorby. Moje filmy sú o človeku s ľudskými slabosťami, antihrdinoch v pazúroch moci (…) Buďte trpezliví a vytrvalí, nenechajte sa znechutiť alebo zastrašiť a nedajte si zlomiť chrbát. Zanechajte svedectvo o tejto dobe.

Scarlett Čanakyová

scenáristka seriálu Čas nádejí

V tom seriáli je veľa paralel s dneškom, ktoré sú desivé, ale je tam aj nádej. Viem, že budeme tvoriť aj naďalej, ale neprestávajme popritom dúfať, že odbornosť a charakter sa vrátia aj tam, kde sa rozhoduje o podpore našej kultúry.

Martin Žiaran

kameraman filmu Vlny

A na záver, vzhľadom k tomu, že som presvedčený, že mám dobré informácie – Sláva Ukrajine!

Zuzana Mistríková

producentka filmu MIKI, ktorý získal Cenu divákov

Ďakujem divákom. Ste úžasní, že sa poskladáte aj na festivaly, ktoré sa rozhodla rada Audiovizuálneho fondu diskriminovať.

Alexandra Borbély

herečka ocenená za hlavnú úlohu vo filme Ema a smrtihlav

Ďakujem ti, drahá Ivet, že si ma vybrala do filmu, v ktorom som mohla rozprávať aj o sebe – aké je to patriť k menšine a bohužiaľ najmä o tom, čo spôsobuje šírenie strachu, ako funguje nenávisť a že sa to neskončí s týmto filmom, pretože to stále pociťujeme. Veľmi si vás vážim slovenskí kolegovia, že ste takto odvážni. Nikdy sa nevzdávajte.

Katarína Krnáčová

prezidentka Slovenskej filmovej a televíznej akadémie

Čo máme robiť dnes, aby sa minulosť zajtra nezopakovala? Kľúčom je jednota, spolupráca naprieč komunitami a celým Slovenskom. Vzájomná podpora a prajnosť bez podmienok. Nedávno zaznela z pódia občianskych protestov myšlienka, že zlo rastie tam, kde mu nikto nestojí v ceste. Postavme sa mu spoločne, pevne a jednotne.