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21. septembra 2026
Pavel kritizuje Ficov postoj k článku 5 NATO. Premiér podľa českého prezidenta nepochopil, čo je solidarita
Ficove slová podľa Pavla treba brať vážne a nikto by si z nich určite nemal brať príklad. Predseda vlády Robert Fico (
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21.9.2026 (SITA.sk) - Ficove slová podľa Pavla treba brať vážne a nikto by si z nich určite nemal brať príklad.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podľa českého prezidenta Petra Pavla nepochopil, čo znamená solidarita. Reagoval tak na slová slovenského premiéra o tom, že Slovensko sa pre článok 5 Severoatlantickej zmluvy nezapojí do vojenského konfliktu.
Ficove slová podľa Pavla treba brať vážne a nikto by si z nich určite nemal brať príklad. Kým český prezident vníma článok 5 ako prejav spoločnej zodpovednosti a solidarity, slovenský premiér tvrdí, že Pavel, ako bývalý generál NATO, by rád bojoval.
„Nepatrím a nebudem patriť medzi hľadačov zámienky na vojnu medzi NATO a Ruskom," vyhlásil Fico v reakcii na slová českého prezidenta s tým, že rešpektuje, že by Pavel rád bojoval. „Privítal by som preto, keby on rešpektoval, že ja uprednostňujem mier," dodal Fico.
Predseda vlády podotkol, že Petr Pavel, ktorému vždy prejavuje úctu a rešpekt, má často tendenciu vyjadrovať sa k jeho práci. „Tentokrát ho vyrušil môj postoj k snahám vyprovokovať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom," uviedol Fico a opätovne zdôraznil, že vojenská rétorika Západu a hľadanie zámienky na vojnový konflikt s Ruskom má prekryť neschopnosť liberálneho sveta riešiť základné výzvy, ako napríklad ceny energií a palív či nelegálnu migráciu.
„Pokiaľ budem predseda vlády SR nebudem súhlasiť, aby sa slovenskí vojaci zúčastnili na akomkoľvek vojenskom dobrodružstve, ktoré vyprovokuje niekto z NATO," doplnil Fico s tým, že v prípade reálneho ozbrojeného útoku proti členským krajinám NATO dáva článok 5 štátom viaceré možnosti na prejavenie solidarity.
Zdroj: SITA.sk - Pavel kritizuje Ficov postoj k článku 5 NATO. Premiér podľa českého prezidenta nepochopil, čo je solidarita © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podľa českého prezidenta Petra Pavla nepochopil, čo znamená solidarita. Reagoval tak na slová slovenského premiéra o tom, že Slovensko sa pre článok 5 Severoatlantickej zmluvy nezapojí do vojenského konfliktu.
Ficove slová podľa Pavla treba brať vážne a nikto by si z nich určite nemal brať príklad. Kým český prezident vníma článok 5 ako prejav spoločnej zodpovednosti a solidarity, slovenský premiér tvrdí, že Pavel, ako bývalý generál NATO, by rád bojoval.
Uprednostnenie mieru
„Nepatrím a nebudem patriť medzi hľadačov zámienky na vojnu medzi NATO a Ruskom," vyhlásil Fico v reakcii na slová českého prezidenta s tým, že rešpektuje, že by Pavel rád bojoval. „Privítal by som preto, keby on rešpektoval, že ja uprednostňujem mier," dodal Fico.
Predseda vlády podotkol, že Petr Pavel, ktorému vždy prejavuje úctu a rešpekt, má často tendenciu vyjadrovať sa k jeho práci. „Tentokrát ho vyrušil môj postoj k snahám vyprovokovať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom," uviedol Fico a opätovne zdôraznil, že vojenská rétorika Západu a hľadanie zámienky na vojnový konflikt s Ruskom má prekryť neschopnosť liberálneho sveta riešiť základné výzvy, ako napríklad ceny energií a palív či nelegálnu migráciu.
„Pokiaľ budem predseda vlády SR nebudem súhlasiť, aby sa slovenskí vojaci zúčastnili na akomkoľvek vojenskom dobrodružstve, ktoré vyprovokuje niekto z NATO," doplnil Fico s tým, že v prípade reálneho ozbrojeného útoku proti členským krajinám NATO dáva článok 5 štátom viaceré možnosti na prejavenie solidarity.
Zdroj: SITA.sk - Pavel kritizuje Ficov postoj k článku 5 NATO. Premiér podľa českého prezidenta nepochopil, čo je solidarita © SITA Všetky práva vyhradené.
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