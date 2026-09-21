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21. septembra 2026

Pavel kritizuje Ficov postoj k článku 5 NATO. Premiér podľa českého prezidenta nepochopil, čo je solidarita


Tagy: Článok 5 NATO predseda vlády SR Prezident Českej republiky Solidarita Vojnový konflikt

Ficove slová podľa Pavla treba brať vážne a nikto by si z nich určite nemal brať príklad. Predseda vlády Robert Fico (



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nato_summit_78259 scaled 1 768x512 1 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Ficove slová podľa Pavla treba brať vážne a nikto by si z nich určite nemal brať príklad.


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podľa českého prezidenta Petra Pavla nepochopil, čo znamená solidarita. Reagoval tak na slová slovenského premiéra o tom, že Slovensko sa pre článok 5 Severoatlantickej zmluvy nezapojí do vojenského konfliktu.

Ficove slová podľa Pavla treba brať vážne a nikto by si z nich určite nemal brať príklad. Kým český prezident vníma článok 5 ako prejav spoločnej zodpovednosti a solidarity, slovenský premiér tvrdí, že Pavel, ako bývalý generál NATO, by rád bojoval.

Uprednostnenie mieru


Nepatrím a nebudem patriť medzi hľadačov zámienky na vojnu medzi NATO a Ruskom," vyhlásil Fico v reakcii na slová českého prezidenta s tým, že rešpektuje, že by Pavel rád bojoval. „Privítal by som preto, keby on rešpektoval, že ja uprednostňujem mier," dodal Fico.

Predseda vlády podotkol, že Petr Pavel, ktorému vždy prejavuje úctu a rešpekt, má často tendenciu vyjadrovať sa k jeho práci. „Tentokrát ho vyrušil môj postoj k snahám vyprovokovať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom," uviedol Fico a opätovne zdôraznil, že vojenská rétorika Západu a hľadanie zámienky na vojnový konflikt s Ruskom má prekryť neschopnosť liberálneho sveta riešiť základné výzvy, ako napríklad ceny energií a palív či nelegálnu migráciu.

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Pokiaľ budem predseda vlády SR nebudem súhlasiť, aby sa slovenskí vojaci zúčastnili na akomkoľvek vojenskom dobrodružstve, ktoré vyprovokuje niekto z NATO," doplnil Fico s tým, že v prípade reálneho ozbrojeného útoku proti členským krajinám NATO dáva článok 5 štátom viaceré možnosti na prejavenie solidarity.


Zdroj: SITA.sk - Pavel kritizuje Ficov postoj k článku 5 NATO. Premiér podľa českého prezidenta nepochopil, čo je solidarita © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Článok 5 NATO predseda vlády SR Prezident Českej republiky Solidarita Vojnový konflikt
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