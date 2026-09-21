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21. septembra 2026

Psychologická hranica? USA varujú pred rýchlou eskaláciou po útoku húsíov na Rijád


Tagy: Americký prezident Báb al-Mandab Červené more Hormuzský prieliv Húsíovia Napätie na Blízkom východe turecký minister zahraničných vecí Vojna na Blízkom východe

Balistické a riadené strely spolu s dronmi priniesli novú úroveň konfliktu medzi Saudskou Arábiou a húsíami podporovanými Iránom. Spojené štáty varovali, že boje medzi Saudskou Arábiou a húsíami ...



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mideast_wars_yemen_3_833 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Balistické a riadené strely spolu s dronmi priniesli novú úroveň konfliktu medzi Saudskou Arábiou a húsíami podporovanými Iránom.


Spojené štáty varovali, že boje medzi Saudskou Arábiou a húsíami podporovanými Iránom sa môžu „rýchlo vystupňovať“. Upozornenie prišlo po prvom raketovom útoku na Rijád od obnovenia konfliktu v Jemene. Americký prezident Donald Trump zároveň predčasne ukončil víkendový pobyt v Camp Davide a nečakane sa vrátil do Bieleho domu, ktorý dôvod jeho skoršieho návratu neuviedol.

Silné výbuchy


V sobotu sa saudskoarabskou metropolou ozývali silné výbuchy a novinári AFP videli neďaleko letiska horiacu palivovú nádrž s logom ropnej spoločnosti Aramco. „Tento vojenský konflikt má potenciál rýchlo eskalovať,“ upozornilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Američanom mimo Blízkeho východu zároveň odporučilo, aby „vážne prehodnotili cestovanie do regiónu a cez región“.

Saudskou Arábiou vedená koalícia uviedla, že balistickú raketu vypustenú húsíami „úspešne zachytila a zničila“. Podľa nej sa húsíovia pokúsili zasiahnuť „civilistov a civilnú infraštruktúru“ aj v niekoľkých mestách na západe krajiny vrátane prístavu Janbú, významného centra vývozu saudskoarabskej ropy. Húsíovia sa k útokom prihlásili a ich vojenský hovorca Jahjá Sarí uviedol, že použili veľké množstvo balistických a riadených striel a dronov proti cieľom v Rijáde a zariadeniam Aramca v Janbú.

Narušená námorná doprava


Napätie rastie po rýchlej ofenzíve húsíov, ktorí v ostatných týždňoch obsadili rozsiahle územia Jemenu. Boje si vyžiadali stovky obetí a podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov vyhnali z domovov viac ako 110-tisíc ľudí. Saudská Arábia odpovedala desiatkami náletov na územia kontrolované húsíami, ich postup sa jej však zatiaľ nepodarilo zastaviť.

Konflikt už narušil vývoz zo Saudskej Arábie aj námornú dopravu. Strategický význam má najmä prieliv Báb al-Mandab v Červenom mori, ktorý je dôležitou trasou pre globálnu lodnú dopravu a prepravu energií. Jeho význam ešte vzrástol po tom, ako Irán počas širšej vojny na Blízkom východe zablokoval Hormuzský prieliv.

Pakt vzájomnej obrany


Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan po útokoch uviedol, že Ankara rokovala so Saudskou Arábiou a Pakistanom, svojimi partnermi v pakte vzájomnej obrany, o prípadnej pomoci. „V tejto súvislosti môžu vzniknúť vojenské potreby, najmä v technických záležitostiach štátu. Nebol by problém ani s vyhovením takejto požiadavke,“ povedal.

Podľa Andreasa Kriega z King's College London útok na Rijád prekročil „dôležitú psychologickú hranicu“. Opakované ohrozenie hlavného mesta podľa neho sťažuje Saudskej Arábii zachovanie zdržanlivosti.

Najnovšia eskalácia zároveň zvyšuje tlak na svetové hospodárstvo po siedmich mesiacoch vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala vo februári americko-izraelskými útokmi na Irán a následnými iránskymi útokmi v regióne.




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Zdroj: SITA.sk - Psychologická hranica? USA varujú pred rýchlou eskaláciou po útoku húsíov na Rijád © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Báb al-Mandab Červené more Hormuzský prieliv Húsíovia Napätie na Blízkom východe turecký minister zahraničných vecí Vojna na Blízkom východe
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