|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 2.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Erik, Erika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. februára 2026
Pavel s Pellegrinim otvoria Slovenský a Český dom na ZOH v Miláne
Český prezident do Talianska odcestuje aj s manželkou Evou, s ktorou absolvuje celý program.
Zdieľať
Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini sa zúčastnia na začiatku zimných olympijských hier v Miláne a spoločne otvoria Český aj Slovenský dom. V pondelok to oznámila kancelária českého prezidenta.
Český prezident do Talianska odcestuje aj s manželkou Evou, s ktorou absolvuje celý program. V piatok po prílete do Milána spolu s Pellegrinim slávnostne otvoria Český dom, následne sa zúčastnia na zápase ženského ľadového hokeja ČR - Švajčiarsko. Český prezidentský pár sa podľa Pražského hradu zúčastní aj na slávnostnej recepcii a vo večerných hodinách na slávnostnom úvodnom ceremoniáli ZOH.
„V sobotu 7. februára prezident republiky s manželkou spoločne s prezidentom Slovenskej republiky otvoria Slovenský dom,“ avizovala tiež Pavlova kancelária. Spolu s manželkou potom navštívia olympijskú dedinu, kde sa stretnú s členmi českej výpravy. Popoludní si chcú pozrieť preteky v rýchlokorčuľovaní žien na 3000 metrov a v nedeľu preteky žien v paralelnom obrovskom slalome na snowboarde.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ronaldo odmietol nastúpiť na zápas pre slabú aktivitu Al-Nassr na trhu
Ronaldo odmietol nastúpiť na zápas pre slabú aktivitu Al-Nassr na trhu