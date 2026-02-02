Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Erik, Erika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

02. februára 2026

Pavel s Pellegrinim otvoria Slovenský a Český dom na ZOH v Miláne



Český prezident do Talianska odcestuje aj s manželkou Evou, s ktorou absolvuje celý program.



Zdieľať
Pavel s Pellegrinim otvoria Slovenský a Český dom na ZOH v Miláne

Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini sa zúčastnia na začiatku zimných olympijských hier v Miláne a spoločne otvoria Český aj Slovenský dom. V pondelok to oznámila kancelária českého prezidenta.


Český prezident do Talianska odcestuje aj s manželkou Evou, s ktorou absolvuje celý program. V piatok po prílete do Milána spolu s Pellegrinim slávnostne otvoria Český dom, následne sa zúčastnia na zápase ženského ľadového hokeja ČR - Švajčiarsko. Český prezidentský pár sa podľa Pražského hradu zúčastní aj na slávnostnej recepcii a vo večerných hodinách na slávnostnom úvodnom ceremoniáli ZOH.

„V sobotu 7. februára prezident republiky s manželkou spoločne s prezidentom Slovenskej republiky otvoria Slovenský dom,“ avizovala tiež Pavlova kancelária. Spolu s manželkou potom navštívia olympijskú dedinu, kde sa stretnú s členmi českej výpravy. Popoludní si chcú pozrieť preteky v rýchlokorčuľovaní žien na 3000 metrov a v nedeľu preteky žien v paralelnom obrovskom slalome na snowboarde.

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ronaldo odmietol nastúpiť na zápas pre slabú aktivitu Al-Nassr na trhu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 