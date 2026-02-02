Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.2.2026
 24hod.sk    Šport

02. februára 2026

Ronaldo odmietol nastúpiť na zápas pre slabú aktivitu Al-Nassr na trhu



Ronaldo je takisto nespokojný so skutočnosťou, že športový riaditeľ klubu Simao Coutinho a generálny riaditeľ Jose Semedo prišli po zasadnutí predstavenstva minulý mesiac o svoje právomoci.



Ronaldo odmietol nastúpiť na zápas pre slabú aktivitu Al-Nassr na trhu

Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo údajne odmietol nastúpiť za Al-Nassr v pondelkovom ligovom stretnutí Saudi Pro League proti Al-Rijádu. Štyridsaťročný útočník vyjadril svojím krokom nespokojnosť s nedostatočnou aktivitou svojho zamestnávateľa na prestupovom trhu.

Ronaldo odmietol naskočiť do zápasu pre nespokojnosť so Saudskoarabským verejným investičným fondom (PIF) a jeho slabým záujmom o posilnenie tímu. Britský denník The Mirror s odvolaním sa na portugalské periodikum A Bola uviedol, že Ronaldo vníma nízku aktivitu na prestupovom trhu v porovnaní s ligovými rivalmi. Ronaldo je takisto nespokojný so skutočnosťou, že športový riaditeľ klubu Simao Coutinho a generálny riaditeľ Jose Semedo prišli po zasadnutí predstavenstva minulý mesiac o svoje právomoci.


Súvisiace články:


 Ronaldo navštívi so saudským korunným princom Trumpa v Bielom dome (18. 11. 2025)
 Rekordný večer Ronalda, Portugalsku zobral postup Szoboszlai (15. 10. 2025)
 Ronaldo vyrovnal gólový rekord, Martinez: „Výkon hodný kapitána“ (10. 9. 2025)
 Al-Nassr je vo finále Superpohára, Ronalda vrúcne prijali v Hong Kongu (19. 8. 2025)
 Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016. (13. 8. 2025)
 Ronaldo naznačil odchod z Al-Nassru: Táto kapitola sa skončila (27. 5. 2025)
 Cristiano Ronaldo už má na konte viac gólov po tridsiatke ako pred ňou – VIDEO (9. 3. 2025)
 Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu nového kontraktu s Al-Nassr (14. 1. 2025)
 Ronaldo dosiahol míľnik 900 gólov: Je to jedinečná vec (6. 9. 2024)
 Cristiano Ronaldo vysúdil od svojho bývalého klubu Juventus Turín takmer desať miliónov eur (18. 4. 2024)



nasledujúci článok >>
Pavel s Pellegrinim otvoria Slovenský a Český dom na ZOH v Miláne
<< predchádzajúci článok
VEĽKÉ FIASKO: Domáca biatlonistka neprešla dopingovým testom na ZOH

