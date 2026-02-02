|
Pondelok 2.2.2026
Meniny má Erik, Erika
02. februára 2026
Ronaldo odmietol nastúpiť na zápas pre slabú aktivitu Al-Nassr na trhu
Ronaldo je takisto nespokojný so skutočnosťou, že športový riaditeľ klubu Simao Coutinho a generálny riaditeľ Jose Semedo prišli po zasadnutí predstavenstva minulý mesiac o svoje právomoci.
Zdieľať
Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo údajne odmietol nastúpiť za Al-Nassr v pondelkovom ligovom stretnutí Saudi Pro League proti Al-Rijádu. Štyridsaťročný útočník vyjadril svojím krokom nespokojnosť s nedostatočnou aktivitou svojho zamestnávateľa na prestupovom trhu.
Ronaldo odmietol naskočiť do zápasu pre nespokojnosť so Saudskoarabským verejným investičným fondom (PIF) a jeho slabým záujmom o posilnenie tímu. Britský denník The Mirror s odvolaním sa na portugalské periodikum A Bola uviedol, že Ronaldo vníma nízku aktivitu na prestupovom trhu v porovnaní s ligovými rivalmi. Ronaldo je takisto nespokojný so skutočnosťou, že športový riaditeľ klubu Simao Coutinho a generálny riaditeľ Jose Semedo prišli po zasadnutí predstavenstva minulý mesiac o svoje právomoci.
