 Utorok 3.2.2026
 Meniny má Blažej
 24hod.sk    Šport

03. februára 2026

Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska



Po 12 rokoch sa bude olympijský hokejový turnaj opäť s účasťou najlepších hráčov sveta pôsobiacich v NHL, naposledy sa hráči z profiligy predstavili na hrách v Soči 2014.



Zdieľať
Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska

Olympijský turnaj odštartuje 11. februára práve zápasom Slovenska proti Fínsku. Finále je na programe 22. februára.

Slováci nastúpia v B-skupine proti Fínom v hlavnej milánskej hale pre takmer 14-tisíc divákov Santagiulia Arena v stredu 11. februára o 16.40 h. V rovnaký deň je na programe ešte jeden duel, tiež v B-skupine na seba narazia od 21.10 h výbery Švédska a domáceho Talianska.

Zápasy sa odohrajú v dvoch halách – v hlavnej Santa Giulia Arena s kapacitou takmer 14 000 divákov, a v menšej hale Rho Arena, do ktorej sa zmestí 5700 fanúšikov. Obe sa nachádzajú v Miláne.

Hrací systém - Hokejový turnaj na ZOH 2026

Hokejový turnaj bude bez Ruska, zúčastní sa na ňom 12 tímov, ktoré budú rozdelené do troch skupín po štyri krajiny. V skupine odohrá každý s každým po jednom zápase.

Priamo do štvrťfinále postupujú víťazi základných skupín a najlepší tím z 2. miest. Zvyšných osem reprezentácií musí odohrať kvalifikačný osemfinálový duel o postup medzi najlepšiu osmičku.

Od štvrťfinále sa hrá turnaj vyraďovacím spôsobom.

Zápasy sa budú hrať v troch časoch - 12.10 h, 16.40 a 21.10 h.

Základné skupiny - Hokejový turnaj na ZOH 2026

A skupina: Kanada, Švajčiarsko, Česko, Francúzsko

B skupina: Fínsko, Švédsko, Slovensko, Taliansko

C skupina: USA, Nemecko, Lotyšsko, Dánsko

Program - Hokejový turnaj na ZOH 2026

Základné skupiny

Streda 11.2. o 16:40

Slovensko – Fínsko

 

Streda 11.2. o 21:10

Švédsko – Taliansko

 

Štvrtok 12.2. o 12:10

Švajčiarsko – Francúzsko

 

Štvrtok 12.2. o 16:40

Česko – Kanada

 

Štvrtok 12.2. o 21:10

Lotyšsko – USA

 

Štvrtok 12.2. o 21:10

Nemecko – Dánsko

 

Piatok 13.2. o 12:10

Fínsko – Švédsko

 

Piatok 13.2. o 12:10

Taliansko – Slovensko

 

Piatok 13.2. o 16:40

Francúzsko – Česko

 

Piatok 13.2. o 21:10

Kanada - Švajčiarsko

 

Sobota 14.2. o 12:10

Švédsko – Slovensko

 

Sobota 14.2. o 12:10

Nemecko – Lotyšsko

 

Sobota 14.2. o 16:40

Fínsko – Taliansko

 

Sobota 14.2. o 21:10

USA – Dánsko

 

Nedeľa 15.2. o 12:10

Švajčiarsko – Česko

 

Nedeľa 15.2. o 16:40

Kanada – Francúzsko

 

Nedeľa 15.2. o 19:10

Dánsko – Lotyšsko

 

Nedeľa 15.2. o 21:10

USA – Nemecko

 

Vyraďovacia časť - Hokejový turnaj na ZOH 2026

Utorok 17.2. o 12:10

osemfinále 1

 

Utorok 17.2. o 12:10

osemfinále 2

 

Utorok 17.2. o 16:40

osemfinále 3

 

Utorok 17.2. o 21:10

osemfinále 4

 

Streda 18.2. o 12:10

štvrťfinále 1

 

Streda 18.2. o 14:10

štvrťfinále 2

 

Streda 18.2. o 16:40

štvrťfinále 3

 

Streda 18.2. o 21:10

štvrťfinále 4

 

Zápasy o medaily

Piatok 20.2. o 16:40

semifinále 1

 

Piatok 20.2. o 21:10

semifinále 2

 

Sobota 21.2. o 20:40

o bronz

 

Nedeľa 22.2. o 13:40

finále


 


Súvisiace články:


 Slovensko bude na ZOH 2026 reprezentovať 52 športovcov (23. 1. 2026)
 ZOH 2026: Šatan verí, že tím príjemne prekvapí a Ružička si zaslúži šancu (14. 1. 2026)
 OLYMPIÁDA (ZOH 2026): Toto je nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie (8. 1. 2026)



