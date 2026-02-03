|
03. februára 2026
Hokejový turnaj na ZOH 2026 - kompletný program a zápasy Slovenska
Po 12 rokoch sa bude olympijský hokejový turnaj opäť s účasťou najlepších hráčov sveta pôsobiacich v NHL, naposledy sa hráči z profiligy predstavili na hrách v Soči 2014.
Zdieľať
Olympijský turnaj odštartuje 11. februára práve zápasom Slovenska proti Fínsku. Finále je na programe 22. februára.
Slováci nastúpia v B-skupine proti Fínom v hlavnej milánskej hale pre takmer 14-tisíc divákov Santagiulia Arena v stredu 11. februára o 16.40 h. V rovnaký deň je na programe ešte jeden duel, tiež v B-skupine na seba narazia od 21.10 h výbery Švédska a domáceho Talianska.
Zápasy sa odohrajú v dvoch halách – v hlavnej Santa Giulia Arena s kapacitou takmer 14 000 divákov, a v menšej hale Rho Arena, do ktorej sa zmestí 5700 fanúšikov. Obe sa nachádzajú v Miláne.
Hrací systém - Hokejový turnaj na ZOH 2026
Hokejový turnaj bude bez Ruska, zúčastní sa na ňom 12 tímov, ktoré budú rozdelené do troch skupín po štyri krajiny. V skupine odohrá každý s každým po jednom zápase.
Priamo do štvrťfinále postupujú víťazi základných skupín a najlepší tím z 2. miest. Zvyšných osem reprezentácií musí odohrať kvalifikačný osemfinálový duel o postup medzi najlepšiu osmičku.
Od štvrťfinále sa hrá turnaj vyraďovacím spôsobom.
Zápasy sa budú hrať v troch časoch - 12.10 h, 16.40 a 21.10 h.
Základné skupiny - Hokejový turnaj na ZOH 2026
A skupina: Kanada, Švajčiarsko, Česko, Francúzsko
B skupina: Fínsko, Švédsko, Slovensko, Taliansko
C skupina: USA, Nemecko, Lotyšsko, Dánsko
Program - Hokejový turnaj na ZOH 2026
Základné skupiny
|
Streda 11.2. o 16:40
|
Slovensko – Fínsko
|
|
Streda 11.2. o 21:10
|
Švédsko – Taliansko
|
|
Štvrtok 12.2. o 12:10
|
Švajčiarsko – Francúzsko
|
|
Štvrtok 12.2. o 16:40
|
Česko – Kanada
|
|
Štvrtok 12.2. o 21:10
|
Lotyšsko – USA
|
|
Štvrtok 12.2. o 21:10
|
Nemecko – Dánsko
|
|
Piatok 13.2. o 12:10
|
Fínsko – Švédsko
|
|
Piatok 13.2. o 12:10
|
Taliansko – Slovensko
|
|
Piatok 13.2. o 16:40
|
Francúzsko – Česko
|
|
Piatok 13.2. o 21:10
|
Kanada - Švajčiarsko
|
|
Sobota 14.2. o 12:10
|
Švédsko – Slovensko
|
|
Sobota 14.2. o 12:10
|
Nemecko – Lotyšsko
|
|
Sobota 14.2. o 16:40
|
Fínsko – Taliansko
|
|
Sobota 14.2. o 21:10
|
USA – Dánsko
|
|
Nedeľa 15.2. o 12:10
|
Švajčiarsko – Česko
|
|
Nedeľa 15.2. o 16:40
|
Kanada – Francúzsko
|
|
Nedeľa 15.2. o 19:10
|
Dánsko – Lotyšsko
|
|
Nedeľa 15.2. o 21:10
|
USA – Nemecko
|
Vyraďovacia časť - Hokejový turnaj na ZOH 2026
|
Utorok 17.2. o 12:10
|
osemfinále 1
|
|
Utorok 17.2. o 12:10
|
osemfinále 2
|
|
Utorok 17.2. o 16:40
|
osemfinále 3
|
|
Utorok 17.2. o 21:10
|
osemfinále 4
|
|
Streda 18.2. o 12:10
|
štvrťfinále 1
|
|
Streda 18.2. o 14:10
|
štvrťfinále 2
|
|
Streda 18.2. o 16:40
|
štvrťfinále 3
|
|
Streda 18.2. o 21:10
|
štvrťfinále 4
|
Zápasy o medaily
|
Piatok 20.2. o 16:40
|
semifinále 1
|
|
Piatok 20.2. o 21:10
|
semifinále 2
|
|
Sobota 21.2. o 20:40
|
o bronz
|
|
Nedeľa 22.2. o 13:40
|
finále
