Pondelok 11.8.2025
Meniny má Zuzana
|Denník - Správy
11. augusta 2025
Únia pošle Ukrajine 1,5 miliardy eur z výnosov zo zmrazených ruských aktív
Viac ako 1,5 miliardy eur pošle Európska únia Ukrajine ako ďalšiu tranžu výnosov zo zmrazených ruských aktív. Uviedla to pre spravodajský web Ukrajinská pravda tlačová služba Európskej komisie. Ide ...
11.8.2025 (SITA.sk) - Viac ako 1,5 miliardy eur pošle Európska únia Ukrajine ako ďalšiu tranžu výnosov zo zmrazených ruských aktív. Uviedla to pre spravodajský web Ukrajinská pravda tlačová služba Európskej komisie.
Ide o úroky z hotovosti Ruskej centrálnej banky, ktoré Európska únia zmrazila v rámci sankcií uvalených v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine.
Ide už o tretiu tranžu výnosov zo zmrazených ruských aktív, ktorú EÚ poskytuje Ukrajine. V júni Kyjev z týchto zdrojov dostal miliardu eur a rovnaká suma smerovala na Ukrajinu aj v júni.
