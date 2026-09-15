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15. septembra 2026

Rumunskí pastieri a farmári podporovaní krajnou pravicou sa pobili s políciou


Tagy: mor malých prežúvavcov Protesty farmárov Rumunská vláda Zákaz vývozu

Európsky zákaz vývozu živých oviec platí pre mor malých prežúvavcov, Rumunsko žiada jeho zrušenie. Protest rumunských pastierov a farmárov proti zákazu vývozu živých oviec v utorok prerástol v



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romania_farmers_protest_7_8_7 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Európsky zákaz vývozu živých oviec platí pre mor malých prežúvavcov, Rumunsko žiada jeho zrušenie.


Protest rumunských pastierov a farmárov proti zákazu vývozu živých oviec v utorok prerástol v Bukurešti do násilných potýčok s políciou. Zranenia utrpelo 24 ľudí vrátane ôsmich žandárov a polícia zadržala 26 osôb.

Pred sídlom vlády demonštrovalo približne dvetisíc ľudí proti zákazu, ktorý Európska únia (EÚ) zaviedla pre vysoko nákazlivý mor malých prežúvavcov.

Časť protestujúcich začala hádzať kamene a kovové zábrany, polícia odpovedala slzotvorným plynom. Štyroch zranených previezli do nemocnice.

Pridala sa krajná pravica


K protestu organizovanému farmárskymi a pastierskymi združeniami sa pridali aj krajne pravicové skupiny.

Niektorí účastníci žiadali odstúpenie prezidenta a premiéra a skandovali meno krajne pravicového politika Calina Georgesca, ktorý čelí súdu pre konanie proti ústavnému poriadku po zrušení prezidentských volieb v roku 2024.

Líder krajne pravicovej Aliancie za zjednotenie Rumunov (AUR) George Simion uviedol, že „AUR stojí pri farmároch a všetkých pracujúcich Rumunoch“, zároveň vyzval na pokojný protest.

Poľutovaniahodné násilnosti


Vláda uviedla, že demonštrácia „prerástla do poľutovaniahodných násilností“. Prezident Nicušor Dan odsúdil „mimoriadne vážne“ násilie a odmietol „akýkoľvek pokus zmeniť legitímny protest na pouličné boje“.

Zákaz vývozu živých oviec má platiť do konca roka 2026. Rumunsko zároveň zápasí s najvyššou infláciou v EÚ a pokračujúcou politickou krízou po májovom páde proeurópskej vlády.


Zdroj: SITA.sk - Rumunskí pastieri a farmári podporovaní krajnou pravicou sa pobili s políciou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: mor malých prežúvavcov Protesty farmárov Rumunská vláda Zákaz vývozu
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