|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 7.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marianna
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. septembra 2025
Rusko podniklo najväčší letecký útok od začiatku vojny, vypálilo stovky dronov a rakiet
Rusko od soboty neskorých hodín do nedele skorých ranných hodín vypálilo na Ukrajinu najmenej 805 dronov a 13 rakiet. Podľa ukrajinských ...
Zdieľať
7.9.2025 (SITA.sk) -
Rusko od soboty neskorých hodín do nedele skorých ranných hodín vypálilo na Ukrajinu najmenej 805 dronov a 13 rakiet. Podľa ukrajinských vzdušných síl ide o najväčší letecký útok počas vojny.
„Jednotky vzdušných síl zistili a sledovali 818 útočných vozidiel,“ uviedli vzdušné sily na sociálnej sieti. Dodala, že protivzdušná obrana zostrelila alebo potlačila 747 dronov a štyri rakety.
Ruské útoky na Ukrajine počas noci zabili najmenej štyroch ľudí a desiatky ďalších zranili, oznámili úrady. Úradníci uviedli, že po útoku horela vládna budova v hlavnom meste Kyjev.
Štátna záchranná služba uviedla, že útoky poškodili niekoľko výškových budov v Kyjeve a zverejnila na sociálnej sieti fotografie hasičov, ktorí bojujú s požiarom na vyvýšenom poschodí.
„Budova ukrajinského kabinetu ministrov, sídlo vlády v Kyjeve, bola pri útoku poškodená. Strecha a horné poschodia boli poškodené v dôsledku nepriateľského útoku. Záchranári hasia požiar,“ informovala na sociálnej sieti premiérka Julia Svirydenková.
Reportér agentúry AFP videl stúpať zo strechy vládnej budovy dym a nad budovou lietali vrtuľníky, ktoré na strechu zhadzovali niečo, čo vyzeralo ako vedrá s vodou.
Zdroj: SITA.sk - Rusko podniklo najväčší letecký útok od začiatku vojny, vypálilo stovky dronov a rakiet © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko od soboty neskorých hodín do nedele skorých ranných hodín vypálilo na Ukrajinu najmenej 805 dronov a 13 rakiet. Podľa ukrajinských vzdušných síl ide o najväčší letecký útok počas vojny.
„Jednotky vzdušných síl zistili a sledovali 818 útočných vozidiel,“ uviedli vzdušné sily na sociálnej sieti. Dodala, že protivzdušná obrana zostrelila alebo potlačila 747 dronov a štyri rakety.
Straty na životoch a zranenia
Ruské útoky na Ukrajine počas noci zabili najmenej štyroch ľudí a desiatky ďalších zranili, oznámili úrady. Úradníci uviedli, že po útoku horela vládna budova v hlavnom meste Kyjev.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Štátna záchranná služba uviedla, že útoky poškodili niekoľko výškových budov v Kyjeve a zverejnila na sociálnej sieti fotografie hasičov, ktorí bojujú s požiarom na vyvýšenom poschodí.
Zásah vládnej budovy
„Budova ukrajinského kabinetu ministrov, sídlo vlády v Kyjeve, bola pri útoku poškodená. Strecha a horné poschodia boli poškodené v dôsledku nepriateľského útoku. Záchranári hasia požiar,“ informovala na sociálnej sieti premiérka Julia Svirydenková.
Reportér agentúry AFP videl stúpať zo strechy vládnej budovy dym a nad budovou lietali vrtuľníky, ktoré na strechu zhadzovali niečo, čo vyzeralo ako vedrá s vodou.
Zdroj: SITA.sk - Rusko podniklo najväčší letecký útok od začiatku vojny, vypálilo stovky dronov a rakiet © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Portugalsko a Španielsko opäť sužujú rozsiahle požiare, stovky hasičov bojujú s plameňmi
Portugalsko a Španielsko opäť sužujú rozsiahle požiare, stovky hasičov bojujú s plameňmi
<< predchádzajúci článok
Pavol Rusko sa v kauze Maják nádeje postaví pred odvolací súd
Pavol Rusko sa v kauze Maják nádeje postaví pred odvolací súd