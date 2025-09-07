Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.9.2025
 Zo zahraničia

07. septembra 2025

Rusko podniklo najväčší letecký útok od začiatku vojny, vypálilo stovky dronov a rakiet


Rusko od soboty neskorých hodín do nedele skorých ranných hodín vypálilo na Ukrajinu najmenej 805 dronov a 13 rakiet. Podľa ukrajinských ...



russia_ukraine_war_72470 676x451 7.9.2025 (SITA.sk) -



Rusko od soboty neskorých hodín do nedele skorých ranných hodín vypálilo na Ukrajinu najmenej 805 dronov a 13 rakiet. Podľa ukrajinských vzdušných síl ide o najväčší letecký útok počas vojny.

„Jednotky vzdušných síl zistili a sledovali 818 útočných vozidiel,“ uviedli vzdušné sily na sociálnej sieti. Dodala, že protivzdušná obrana zostrelila alebo potlačila 747 dronov a štyri rakety.

Straty na životoch a zranenia


Ruské útoky na Ukrajine počas noci zabili najmenej štyroch ľudí a desiatky ďalších zranili, oznámili úrady. Úradníci uviedli, že po útoku horela vládna budova v hlavnom meste Kyjev.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




Štátna záchranná služba uviedla, že útoky poškodili niekoľko výškových budov v Kyjeve a zverejnila na sociálnej sieti fotografie hasičov, ktorí bojujú s požiarom na vyvýšenom poschodí.

Zásah vládnej budovy


„Budova ukrajinského kabinetu ministrov, sídlo vlády v Kyjeve, bola pri útoku poškodená. Strecha a horné poschodia boli poškodené v dôsledku nepriateľského útoku. Záchranári hasia požiar,“ informovala na sociálnej sieti premiérka Julia Svirydenková.

Reportér agentúry AFP videl stúpať zo strechy vládnej budovy dym a nad budovou lietali vrtuľníky, ktoré na strechu zhadzovali niečo, čo vyzeralo ako vedrá s vodou.







Zdroj: SITA.sk - Rusko podniklo najväčší letecký útok od začiatku vojny, vypálilo stovky dronov a rakiet © SITA Všetky práva vyhradené.

