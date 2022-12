Vláda nemôže podľa Pčolinského zavádzať výdavkové limity v čase krízy. Dúfa, že Brusel urobí výnimku

Pomoc ľuďom

Strašenie zo SaS

Výdavkové stropy

3.12.2022 (Webnoviny.sk) - Výdavkové limity sú podľa podpredsedu Národnej rady SR Petra Pčolinského (Sme rodina) technicko-legislatívny problém, na ktorého riešení sa intenzívne pracuje.„Vyzerá to tak, že sa dohodneme s Európskou komisiou a dostaneme výnimku vzhľadom na to, že prebieha vojna, je tu energetická kríza. Bude prijatý mechanizmus, ktorý umožní takúto výnimku,“ povedal v sobotu Pčolinský v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko.Dodal, že pre vládu je neakceptovateľné zavádzať výdavkové stropy v čase, keď treba doručiť pomoc ľuďom. Ak by ich aplikovala, nemohla by napríklad vykryť ľuďom zvýšené výdavky za energie, zaplatiť zvýšenie platov učiteľov či lekárov v takej výške, v akej to chce urobiť.„Ja som zástancom toho, že v čase, keď je kríza, jednoducho štát musí ľuďom pomáhať, vláda sa musí zadĺžiť a tie peniaze ľuďom dať. Keď sa znova dostaneme do normálu, potom môžeme škrtať,“ myslí si Pčolinský.Podľa Pčolinského ide o strašenie zo strany hnutia Sloboda a Solidarita , že Slovensko v téme výdavkových limitov klame Európsku komisiu „Nie je to pravda. Klamanie by znamenalo, že nepoviete pravdu. Európska komisia vie, aká je realita, veľmi intenzívne sa s nimi rokujeme niekoľko týždňov,“ podotkol.Slovensko si pôvodne stanovilo zavedenie výdavkových limitov ako jeden z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti a po marcovom schválení príslušnej legislatívy ho deklarovalo ako splnený. Ministerstvo financií SR však neskôr odmietlo návrh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na výpočet týchto limitov a do prípravy nového rozpočtu ich nezahrnulo.Európska komisia nedávno požiadala Slovensko, aby našlo riešenie, ktoré by umožnilo do zákona o rozpočte zahrnúť výdavkové stropy a zároveň zachovať potrebu flexibility v kontexte prebiehajúcej energetickej krízy.