Peaty na olympiáde v Paríži nedovŕšil víťazný hetrik na 100 metrov prsia, ale aj tak plakal od šťastia

Slzy šťastia

Martinenghiho obľúbená dráha

Skvelá atmosféra

29.7.2024 (SITA.sk) - Britský plavec Adam Peaty sa nevyrovnal fenomenálnemu Američanovi Michaelovi Phelpsovi a nevyhral rovnakú disciplínu na troch olympijských hrách za sebou.Vo vyrovnanom a dramatickom finále na 100 m prsia na OH 2024 v Paríži Peaty dohmatol ako druhý iba o dve stotinky sekundy za víťazným Talianom Nicolóm Martinenghim (59,03 s). Rovnaký čas ako Peaty (59,05) dosiahol a striebornú medailu získal aj Američan Nic Fink. Ďalší spolufavorit Číňan Čchin Chaj-jang skončil až siedmy (59,50).Dvadsaťdeväťročný Peaty sa po pretekoch neubránil slzám, neboli to však slzy smútku, ale šťastia. Po úspešných OH v Tokiu si dal od plávania prestávku aj pre problémy s alkoholom a duševným zdravím. Peatyho olympijská medailová bilancia aktuálne obsahuje tri zlaté a tri strieborné medaily."Neplačem preto, že som na druhom mieste. Plačem preto, lebo ma stálo veľa úsilia vrátiť sa späť na olympijskú scénu. Niekde vo svojom vnútri cítim, že som zvíťazil sám nad sebou. Sú to slzy šťastia," povedal Peaty pre britskú televíziu BBC.Víťazný Martinenghi uviedol, že siedma dráha vo finále mu priniesla šťastie."Je to moja obľúbená dráha. Bol som v tieni ostatných, šiel som si vlastné preteky. Mám to tak rád. Sedmička je aj moje obľúbené číslo, v tejto dráhe som zvykol aj trénovať, keď som bol mladší," uviedol Martinenghi.Dvadsaťštyriročný Talian prišiel do Paríža ako obhajca bronzu na 100 m prsia, v rovnakej disciplíne je aj majster sveta v dlhom bazéne z Budapešti 2022. V nedeľňajšom finále mu podľa vlastných slov pomohla k víťazstvu aj skvelá atmosféra v La Defénse Arene."Súťažili sme po Léonovi Marchandovi a jeho triumfe na 400 m polohovke. Bola tam úžasná atmosféra. A že som zdolal Adama Peatyho a stal sa po ňom olympijským šampiónom, si vážim ešte viac. Práve on bol jeden z mojich idolov, keď som vyrastal," dodal Martinenghi.