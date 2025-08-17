Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

17. augusta 2025

Witkoff je optimistický ohľadom „produktívneho stretnutia“ o konflikte na Ukrajine


Tagy: Americký prezident Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine

Americký vyslanec Steve Witkoff v nedeľu vyjadril nádej na „produktívne stretnutie“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom ...



steve witkoff 676x451 17.8.2025 (SITA.sk) - Americký vyslanec Steve Witkoff v nedeľu vyjadril nádej na „produktívne stretnutie“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami, ktoré sa uskutoční v pondelok, po tom, čo prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin na samite v Aljaške súhlasili so „silnými bezpečnostnými zárukami“ pre Ukrajinu.

Nešpecifikované ruské ústupky


Witkoff v rozhovore pre CNN uviedol, že Rusko urobilo určité nešpecifikované ústupky týkajúce sa piatich ukrajinských regiónov, ktoré sú centrom bojov, najmä východnej Doneckej oblasti.

„Súhlasili sme so silnými bezpečnostnými zárukami, ktoré by som opísal ako prelomové,“ povedal a dodal, že diskusia o Doneckej oblasti bude podrobne prerokovaná počas pondelkového stretnutia.

Prímerie „nie je mimo hry“


Trump bude v pondelok hostiť Zelenského a niekoľko európskych lídrov, aby diskutovali o spôsoboch ukončenia viac ako trojročnej ruskej invázie na Ukrajinu. Prípravy na stretnutie nasledovali po tom, čo Trump po samite s Putinom upustil od požiadavky na prímerie, ktoré bolo jednou z hlavných požiadaviek Washingtonu pred samitom, na ktorý Ukrajina a jej európski spojenci neboli pozvaní.


Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v nedeľu uviedol, že prímerie „nie je mimo hry“, ale „naším konečným cieľom je ukončiť túto vojnu.“ Trump na svojej platforme Truth Social vyhlásil „VEĽKÝ POKROK V ROKOVANIACH S RUSKOM“, bez uvedenia ďalších podrobností.

Medzi lídrami, ktorí sa v pondelok zúčastnia na stretnutí vo Washingtone, budú britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, talianska premiérka Giorgia Meloniová, fínsky prezident Alexander Stubb, generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk

