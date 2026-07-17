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17. júla 2026
Finančná správa sa ohradila voči tvrdeniam poslanca Kišša z PS, zásadne odmietla aj mediálnu kriminalizáciu
Na finančnú správu sa podľa Kišša vrátil systém „našich ľudí". Medializované informácie o dianí na Finančnej správe ...
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17.7.2026 (SITA.sk) - Na finančnú správu sa podľa Kišša vrátil systém „našich ľudí".
Medializované informácie o dianí na Finančnej správe SR podľa opozičného Progresívneho Slovenska čoraz presnejšie ukazujú mafiánske spôsoby, ktoré sa vrátili do inštitúcie po nástupe štvrtej vlády Roberta Fica.
Ako progresívci zdôraznili, konkrétne sa ukazuje návrat "našich ľudí” s konfliktom záujmov a šikanu kontrolórky, ktorá upozornila na podvody. Jej prípad však podľa progresívcov nie je ojedinelý a skončiť musel napríklad operatívec, ktorý odhalil výrobňu nelegálnych cigariet.
"Na finančnej správe jednoducho znovu panuje systém "našich ľudí”. K tomu sa pridáva zákon omerty - vynášanie informácií sa neodpúšťa," uviedol poslanec Štefan Kišš. Verní sa podľa neho naopak môžu spoľahnúť, že ich odmenia.
"Do IT systémov sa vracajú odsúdení ľudia z korupčných káuz, na vplyvné pozície ľudia, ktorí už v minulosti museli odísť - Milan Jurčina na čelo colníkov alebo Marek Slezák do funkcie riaditeľa inšpekcie. Odchádzajú tí, ktorí na ich podozrivú činnosť upozorňujú," zdôraznil Kišš.
Organizovaná skupina vo vnútri finančnej správy podľa poslanca na daňových únikoch stojí krajinu miliardy eur. "Namiesto jej upratania naháňajú podnikateľov za chýbajúce mäkčene a minister financií (Ladislav Kamenický) nás poučuje, že si zrušenie nezmyselnej transakčnej dane nemôžeme dovoliť. Slovensko si nemôže dovoliť pokračovanie systému "našich ľudí”, ktorý sa rozliezol prakticky po všetkých ministerstvách, a najviac ho vidíme práve na finančnej správe," dodal Kišš.
Finančná správa v reakcii pre SITA dôrazne odmietla nepodložené tvrdenia o údajnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny vo svojich radoch. "Ak má poslanec Štefan Kiss konkrétne informácie alebo dôkazy nasvedčujúce spáchaniu trestnej činnosti či pôsobeniu organizovanej zločineckej skupiny vo finančnej správe, jeho zákonnou povinnosťou je bezodkladne podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní a predložiť všetky relevantné dôkazy. Takéto závažné obvinenia nemožno zakladať na domnienkach či novinových článkoch," uviedol hovorca daniarov Daniel Kováč.
V prípade, že sa tieto tvrdenia nepreukážu, finančná správa spolu s dotknutými zamestnancami podľa neho zváži využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov na ochranu ich dobrej povesti a osobnostných práv.
"Finančná správa zároveň zásadne odmieta mediálnu kriminalizáciu a verejné spájanie svojich zamestnancov s trestnou činnosťou bez akýchkoľvek dôkazov. Verejné obviňovanie konkrétnych osôb bez preukázaných skutočností poškodzuje ich dobré meno, profesijnú povesť aj dôveru verejnosti v štátne inštitúcie," doplnil Kováč s tým, že finančná správa preto nebude pasívne prihliadať na nepodložené útoky voči svojim zamestnancom a v prípade potreby využije všetky zákonné prostriedky na ochranu ich práv a dobrej povesti.
Podľa denníka Sme kontrolórka Finančného riaditeľstva SR Zuzana Marčeková po odhalení prípadu cisterien, ktoré neprevážali mazací olej, ako mali uvedené v dokladoch, ale 59-tisíc litrov nezdanenej motorovej nafty, začala preverovať podozrenia v oblasti nakladania s minerálnymi olejmi a dostala sa aj k spoločnosti Dasmol. Tá podľa Sme prevádzkovala daňový sklad, z ktorého nafta pochádzala. Krátko nato jej nadriadení oznámili, aby od tejto firmy "dala ruky preč".
"V tom čase už vo funkcii riaditeľa odboru inšpekcie niekoľko dní pôsobil Marek Slezák, ktorý sa začiatkom mája vrátil po mnohých rokoch do finančnej správy. V čase, keď Dasmol v roku 2013 získal povolenie na prevádzku daňového skladu, bol Slezák šéfom colného úradu v Trnave, ktorý sklad pre Dasmol povolil," uviedol denník.
Marčeková podľa Sme pôsobila vo Finančnej správe od roku 1994 a inštitúcia sa ju po príchode Slezáka a Milana Jurčinu, generálneho riaditeľa colnej sekcie Finančnej správy odstavila zo sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly.
"Finančná správa zakročila voči Marčekovej potom, ako Jurčinu a Slezáka chcela podrobiť testu na detektore lži, čo bol bežný služobný postup pri príchode ľudí na vybrané riadiace pozície," doplnil denník Sme s tým, že finančná správa na vec reagovala strohým tvrdením, že dôrazne odmieta mediálnu kriminalizáciu svojich príslušníkov.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa sa ohradila voči tvrdeniam poslanca Kišša z PS, zásadne odmietla aj mediálnu kriminalizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Medializované informácie o dianí na Finančnej správe SR podľa opozičného Progresívneho Slovenska čoraz presnejšie ukazujú mafiánske spôsoby, ktoré sa vrátili do inštitúcie po nástupe štvrtej vlády Roberta Fica.
Ako progresívci zdôraznili, konkrétne sa ukazuje návrat "našich ľudí” s konfliktom záujmov a šikanu kontrolórky, ktorá upozornila na podvody. Jej prípad však podľa progresívcov nie je ojedinelý a skončiť musel napríklad operatívec, ktorý odhalil výrobňu nelegálnych cigariet.
Systém "našich ľudí”
"Na finančnej správe jednoducho znovu panuje systém "našich ľudí”. K tomu sa pridáva zákon omerty - vynášanie informácií sa neodpúšťa," uviedol poslanec Štefan Kišš. Verní sa podľa neho naopak môžu spoľahnúť, že ich odmenia.
"Do IT systémov sa vracajú odsúdení ľudia z korupčných káuz, na vplyvné pozície ľudia, ktorí už v minulosti museli odísť - Milan Jurčina na čelo colníkov alebo Marek Slezák do funkcie riaditeľa inšpekcie. Odchádzajú tí, ktorí na ich podozrivú činnosť upozorňujú," zdôraznil Kišš.
Organizovaná skupina vo vnútri finančnej správy podľa poslanca na daňových únikoch stojí krajinu miliardy eur. "Namiesto jej upratania naháňajú podnikateľov za chýbajúce mäkčene a minister financií (Ladislav Kamenický) nás poučuje, že si zrušenie nezmyselnej transakčnej dane nemôžeme dovoliť. Slovensko si nemôže dovoliť pokračovanie systému "našich ľudí”, ktorý sa rozliezol prakticky po všetkých ministerstvách, a najviac ho vidíme práve na finančnej správe," dodal Kišš.
Finančná správa odmietla nepodložené tvrdenia
Finančná správa v reakcii pre SITA dôrazne odmietla nepodložené tvrdenia o údajnom pôsobení organizovanej zločineckej skupiny vo svojich radoch. "Ak má poslanec Štefan Kiss konkrétne informácie alebo dôkazy nasvedčujúce spáchaniu trestnej činnosti či pôsobeniu organizovanej zločineckej skupiny vo finančnej správe, jeho zákonnou povinnosťou je bezodkladne podať trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní a predložiť všetky relevantné dôkazy. Takéto závažné obvinenia nemožno zakladať na domnienkach či novinových článkoch," uviedol hovorca daniarov Daniel Kováč.
V prípade, že sa tieto tvrdenia nepreukážu, finančná správa spolu s dotknutými zamestnancami podľa neho zváži využitie všetkých dostupných právnych prostriedkov na ochranu ich dobrej povesti a osobnostných práv.
"Finančná správa zároveň zásadne odmieta mediálnu kriminalizáciu a verejné spájanie svojich zamestnancov s trestnou činnosťou bez akýchkoľvek dôkazov. Verejné obviňovanie konkrétnych osôb bez preukázaných skutočností poškodzuje ich dobré meno, profesijnú povesť aj dôveru verejnosti v štátne inštitúcie," doplnil Kováč s tým, že finančná správa preto nebude pasívne prihliadať na nepodložené útoky voči svojim zamestnancom a v prípade potreby využije všetky zákonné prostriedky na ochranu ich práv a dobrej povesti.
Podľa denníka Sme kontrolórka Finančného riaditeľstva SR Zuzana Marčeková po odhalení prípadu cisterien, ktoré neprevážali mazací olej, ako mali uvedené v dokladoch, ale 59-tisíc litrov nezdanenej motorovej nafty, začala preverovať podozrenia v oblasti nakladania s minerálnymi olejmi a dostala sa aj k spoločnosti Dasmol. Tá podľa Sme prevádzkovala daňový sklad, z ktorého nafta pochádzala. Krátko nato jej nadriadení oznámili, aby od tejto firmy "dala ruky preč".
"V tom čase už vo funkcii riaditeľa odboru inšpekcie niekoľko dní pôsobil Marek Slezák, ktorý sa začiatkom mája vrátil po mnohých rokoch do finančnej správy. V čase, keď Dasmol v roku 2013 získal povolenie na prevádzku daňového skladu, bol Slezák šéfom colného úradu v Trnave, ktorý sklad pre Dasmol povolil," uviedol denník.
Marčeková podľa Sme pôsobila vo Finančnej správe od roku 1994 a inštitúcia sa ju po príchode Slezáka a Milana Jurčinu, generálneho riaditeľa colnej sekcie Finančnej správy odstavila zo sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly.
"Finančná správa zakročila voči Marčekovej potom, ako Jurčinu a Slezáka chcela podrobiť testu na detektore lži, čo bol bežný služobný postup pri príchode ľudí na vybrané riadiace pozície," doplnil denník Sme s tým, že finančná správa na vec reagovala strohým tvrdením, že dôrazne odmieta mediálnu kriminalizáciu svojich príslušníkov.
Zdroj: SITA.sk - Finančná správa sa ohradila voči tvrdeniam poslanca Kišša z PS, zásadne odmietla aj mediálnu kriminalizáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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