Rusko možno zastaviť, ale Kyjev však nevyhnutne potrebuje viac systémov protivzdušnej obrany

10.1.2024 (SITA.sk) - Ukrajina ukázala svetu, že ruskú armádu možno zastaviť, povedal v stredu prezident Volodymyr Zelenskyj . Ukrajinský líder to uviedol na začiatku návštevy pobaltských krajín pri hľadaní ďalšej pomoci pre svoju krajinu proti väčším a lepšie zásobeným silám Kremľa.Zelenskyj vo svojom prejave v litovskom hlavnom meste Vilnius povedal, že Ukrajina stále musí posilniť svoju protivzdušnú obranu proti zosilneným útokom rakiet a dronov zo strany Ruska a doplniť zásoby munície, keďže útoky na veľké vzdialenosti sa stanú hlavnou črtou bojov tejto zimy."Dokázali sme, že Rusko sa dá zastaviť, že odstrašenie je možné," povedal po rokovaní s litovským prezidentom Gitanasom Nausėdom na svojej prvej zahraničnej ceste v tomto roku.Masívne ruské útoky, keď podľa predstaviteľov v Kyjeve bolo medzi 29. decembrom a 2. januárom vypustených viac ako, však spotrebúvajú ukrajinské zásoby zbraní. Eskalácia napína ukrajinské zdroje protivzdušnej obrany a ponecháva krajinu zraniteľnú, pokiaľ nedokáže zabezpečiť ďalšie dodávky zbraní.„Veľmi nám chýbajú moderné systémy protivzdušnej obrany,“ povedal Zelenskyj s tým, že sú „to, čo potrebujeme najviac.“ Pripustil však, že v krajinách, ktoré by mohli poskytnúť takýto materiál, sú zásoby nízke.„Sklady sú prázdne. A svetová obrana čelí mnohým výzvam,“ povedal. Ukrajina dúfa, že urýchli rozvoj svojho domáceho obranného priemyslu a vytvorí spoločné projekty so zahraničnými vládami na urýchlenie výroby munície a zbraní.Ukrajinskí predstavitelia, ktorí cestujú so Zelenským, podpísali niekoľko dokumentov o spolupráci pri výrobe zbraní. Podobné dohody sa očakávajú aj v ostatných pobaltských krajinách, ktoré by mal Zelenskyj navštíviť tento týždeň.Stredobodom jeho dvojdňovej cesty do Litvy, Lotyšska a Estónska sú bezpečnostné obavy, nádeje Ukrajiny na vstup do Európskej únie NATO a budovanie partnerstiev v oblasti výroby bezpilotných lietadiel a kapacít elektronického boja.