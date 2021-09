Pelé sa úspešne zotavuje z chirurgického zákroku, je v dobrej nálade a problém má so stravou

Diagnostikovali mu podozrivú léziu

Historicky najlepší strelec Brazílie

14.9.2021 (Webnoviny.sk) - Brazílsky futbalový kráľ Pelé čoskoro opustí jednotku intenzívnej starostlivosti nemocnice v Sao Paule, kde sa úspešne zotavuje z chirurgického zákroku, počas ktorého mu z pravej steny hrubého čreva odstránili nádor.Tvrdí to jeho dcéra Kely Nascimentová, ktorá to verejne oznámila na Instagrame. "Po operácii je v poriadku a v zotavovaní robí pokroky. Nemá žiadne bolesti a je v dobrej nálade. Trochu ho otravuje iba jedlo, lebo zatiaľ môže konzumovať len tekutú stravu a želé, ale z toho sa dostane,“ napísala Pelého dcéra.Osemdesiatročného Pelého previezli minulý týždeň na jednotku intenzívnej starostlivosti nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paule. Počas rutinného kardiovaskulárneho vyšetrenia mu diagnostikovali podozrivú léziu, ktorú mu museli vyoperovať. Komplexne sa nechal otestovať po dlhšom čase, keďže predtým to neriskoval pre šíriaci sa koronavírusTrojnásobný majster sveta a podľa niektorých zdrojov autor viac než tisícky gólov Pelé mal v ostatných desiatich rokoch viacero problémov so zdravím. Po operácii náhrady bedrového kĺbu v roku 2012 musel istý čas na verejnosti používať invalidný vozík a chodítka, neskôr absolvoval aj operačné zákroky na obličkách a prostate.Pelé je majster sveta z rokov 1958, 1962 a 1970 a so 77 gólmi je historicky najlepší strelec reprezentácie Brazílie. Do minulého štvrtka bol tiež najlepším strelcom juhoamerickej futbalovej histórie. V kvalifikačnom dueli o postup na MS 2022 proti Bolívii ho vďaka hetriku pri víťazstve Argentíny (3:0) prekonal Lionel Messi , ktorý má momentálne na konte 79 zásahov v najcennejšom drese.