Pellegrini a minister Kaliňák majú modré knižky, ich nástup na vojenský výcvik je divadlo, tvrdí Naď – FOTO

Naď spochybňuje zákonnosť účasti viacerých politikov

Glück údajne v minulosti odmietol bojovať

Vyzýva Glücka, aby ukázal dokumenty

Prezident Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák majú modré knižky, ich nástup na vojenský výcvik je divadlo. Poslanec Smeru-SD Richard Glück mohol dokonca porušiť zákon. Uviedol to exminister obrany a predseda strany Demokrati Ten kritizuje, že do Národných obranných síl nastúpili vládni predstavitelia, ktorí sú držiteľmi modrej knižky, a boli teda oficiálne uznaní ako nespôsobilí vykonávať úlohy v rámci obrany štátu. Naď upozornil najmä na prezidenta Petra Pellegriniho a ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD).Podľa Naďa je na mieste otázka, či podvádzali, keď si vybavovali modré knižky, alebo či klamú verejnosť teraz. „Pýtam sa, či u nich došlo k zázračnému uzdraveniu. Vyzývam ich, aby predložili dokumenty, na základe ktorých sú teraz považovaní za spôsobilých brániť Slovenskú republiku,“ vyhlásil Naď.V prípade poslanca Richarda Glücka môže podľa neho ísť dokonca o porušenie zákona. Ako upozornil, Glück na dnešnej tlačovej besede k prvému turnusu výcviku stál v prvom rade. Ten však podľa Naďa v minulosti podpísal vyhlásenie o odopretí výkonu mimoriadnej služby.„To znamená, že ak by na Slovensku nastala mimoriadna situácia, odmietol by bojovať za vlasť so zbraňou v ruke,“ vysvetlil exminister obrany s tým, že jediným spôsob, ako by mohol nastúpiť na výcvik je ten, že by disponoval oficiálnym rozhodnutím o späťvzatí tohto vyhlásenia.„Predpokladám, že poslanec dodržiava zákony a požiadal na príslušnom okresnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska o späťvzatie. Vyzývam poslanca Glücka, aby tento dokument predložil, pretože to je jediný spôsob, ako môže v súlade s legislatívou nastúpiť na vojenský výcvik,“ uviedol Naď.Ako dodal, Národné obranné sily sú v podstate aktívne zálohy, ku ktorým on sám ešte ako minister pripravil potrebnú legislatívu. „Viete, kto vtedy túto iniciatívu v parlamente nepodporil? Práve tí, ktorí sa dnes ako prví obliekali do maskáčov na čele s Petrom Pellegrinim,“ uzavrel predseda Demokratov.