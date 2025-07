V kremnickej psychiatrickej nemocnici pripravujú zdravotní klauni spolu s deťmi veľkolepé predstavenie v cirkusovom šapitó

Deti z detskej psychiatrie hviezdami Cirkusu Paciento

10.7.2025 (SITA.sk) -Na detské onkologické a psychiatrické oddelenia nemocníc, vrátane Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya v Kremnici, ako aj do dvoch liečební, prinášajú zdravotní klauni raz do roka špeciálny týždňový program Cirkus Paciento. Zdravotní klauni počas neho pomáhajú dlhodobo hospitalizovaným deťom objaviť v sebe skryté vlohy, o ktorých ani sami netušili: napríklad zvládnuť akrobatické kúsky, vyčarovať choreografiu s vlniacimi sa stuhami, točiť nad hlavou taniere, žonglovať s loptičkami, ovládnuť diabolo, skrotiť lietajúce farebné šatky či neposlušné kruhy.Spomínané zručnosti trénujú tento týždeň spolu s klaunmi detskí pacienti v kremnickej psychiatrickej nemocnici. Už tento piatok 11. júla ich čaká vystúpenie, ktorého hviezdami budú práve oni. Zdravotní klauni im budú počas vystúpenia asistovať a podporovať ich. Pridá sa aj klaunská kapela – tá dotvorí celú atmosféru predstavenia, ktorého námet, scenár a dramaturgiu pripravia vopred klauni z Červeného nosa."V Psychiatrickej nemocnici Prof. Matulaya sme Cirkus Paciento realizovali každoročne len v interiéri," hovorí. "Veľmi sa tešíme, že tento rok môžeme s deťmi po prvýkrát trénovať v našom cirkusovom stane, kde sa v piatok predvedú v plnej paráde aj pred publikom," dodáva Zuzana Gibarti Dancáková.Úlohou zdravotných klaunov je nielen spríjemniť deťom pobyt v nemocnici, ale zároveň ich motivovať a vzbudiť v nich záujem i radosť z trénovania. Počas týždňa sú pre deti cirkusovými lektormi, nepoužívajú klaunský kostým ani červený nos."Každé dieťa je iné a potrebuje iný prístup. Musíme ich najskôr spoznať, načúvať im, aby sme vedeli, čo potrebujú. Niektoré sa zapoja hneď, iné váhajú. Sú aj také, ktoré celý čas len pozorujú a to je ich spôsob zapojenia sa. Zvlášť deti na psychiatrických oddeleniach potrebujú veľmi citlivý prístup. Musia nám dôverovať a cítiť, že ich rešpektujeme a fandíme im," zdôrazňuje Zuzana Gibarti Dancáková.Do trénovania počas tohto Cirkusu Paciento v Kremnici sa zapojili všetky deti. "Klauni ma tento týždeň naučili, že nevzdávať sa je najlepšia cesta k úspechu," prezradila malá Alžbetka, ktorá sa tešila na žonglovanie. Tínedžer Samo skonštatoval, že sa mu veľmi páči čas strávený s klaunmi: "Najradšej by som bol, keby Cirkus Paciento neskončil a klauni tu ostali."Okrem Cirkusu Paciento sa zdravotní klauni z Červeného nosa stretávajú s pacientmi na detských psychiatriách aj počas pravidelných klaunských návštev (v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch). Neprichádzajú však v bielom plášti ako na iné detské oddelenia, ale majú na sebe outfit, ktorý bol "in", keď boli oni v tínedžerskom veku. "Pri komunikácii dbáme na to, aby sme vyberali a zaujímali sa o témy, ktoré sa najviac dotýkajú "násťročných" pacientov, aby sme sa k nim dokázali lepšie priblížiť," ozrejmuje, ktorá v Červenom nose zastrešuje projekt klaunských návštev na detských psychiatriách.Cirkus Paciento aj klaunské návštevy sú rozptýlením pre deti aj pre personál," hovorídetského oddelenia nemocnice a dodáva: "Klauni prinášajú spontánnosť, ľudskosť a láskavý humor, ktorý je naozaj liečivý. Ukazujú deťom, že aj v bežných veciach sa dá nájsť niečo pekné. Podporujú v nich kreativitu, pocit sebavedomia a posilňujú dôveru k iným."Tento rok sa Cirkus Paciento konal už aj na detskej psychiatrii v prešovskej nemocnici a v NÚDCH v Bratislave (ten cez crowdfudingovú výzvu podporili v rámci školského projektu 4 študenti bratislavského Lýcea C. S. Lewisa). V auguste sa Cirkus Paciento uskutoční v Detskej psychiatrickej liečebni v Hrani a na jeseň na detskej psychiatrii nitrianskej nemocnice. Program sa realizuje každý rok aj na onkológiách vo všetkých troch detských nemocniciach a tiež v ŠLÚ Marína v Kováčovej.Zdravotní klauni zapojení do programu každoročne absolvujú špeciálne workshopy týkajúce sa Cirkusu Paciento, ale aj práce s deťmi s duševnými ochoreniami.Informačný servis