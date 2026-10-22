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22. októbra 2026
Tomášovo ministerstvo ocenilo aktívnych seniorov, ďakovné listy odovzdalo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Ocenenie ministra získali osobnosti, ktoré sa aktívne venujú zastupovaniu záujmov seniorov a upozorňujú na aktuálne témy, ktoré sa týkajú staršej generácie. Minister práce, sociálnych vecí a ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Ocenenie ministra získali osobnosti, ktoré sa aktívne venujú zastupovaniu záujmov seniorov a upozorňujú na aktuálne témy, ktoré sa týkajú staršej generácie.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) vo štvrtok ocenil seniorov za ich celoživotnú prácu a skúsenosti, ktorými prispeli k rozvoju spoločnosti.
Ocenenia minister odovzdal v rámci Celoslovenského stretnutia seniorov, ktoré sa konalo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Ďakovné listy si prevzalo 18 seniorov. Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Na Celoslovenskom stretnutí seniorov sa zišli zástupcovia seniorských organizácií z celého Slovenska, ktoré pôsobia na regionálnej a miestnej úrovni. Ocenenie ministra získali osobnosti, ktoré sa aktívne venujú zastupovaniu záujmov seniorov a upozorňujú na aktuálne témy, ktoré sa týkajú staršej generácie.
Rezort práce tak podľa svojich slov vyzdvihol činnosť seniorov v prospech staršej generácie. Ministerstvo pripomenulo, že mnohí z nich zostávajú aj vo vyššom veku aktívni, venujú svoj čas druhým a prispievajú k rozvoju komunitného života.
"Rezort práce prijíma viaceré opatrenia na podporu seniorov a zlepšenie ich životnej úrovne. Patrí k nim zavedenie 13. dôchodku, zvýšenie príspevkov na opatrovanie a zrušenie ich krátenia či zmeny v dôchodkovom systéme, ktoré majú odstrániť znevýhodnenie matiek a otcov v čase materskej či rodičovskej dovolenky pri výpočte dôchodkov. Seniorom zároveň poskytujeme od roku 2024 aj zvýšený finančný príspevok na rekondičný pobyt, ktorý môžu využiť v kúpeľoch a ďalších rekondičných zariadeniach," uviedlo ministerstvo práce.
Dôležitým opatrením je podľa rezortu aj reforma financovania sociálnych služieb, ktorej cieľom je umožniť ľuďom odkázaným na pomoc čo najdlhšie zostať v domácom prostredí a vybrať si formu starostlivosti podľa vlastných potrieb a preferencií.
Zdroj: SITA.sk - Tomášovo ministerstvo ocenilo aktívnych seniorov, ďakovné listy odovzdalo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) vo štvrtok ocenil seniorov za ich celoživotnú prácu a skúsenosti, ktorými prispeli k rozvoju spoločnosti.
Ocenenia minister odovzdal v rámci Celoslovenského stretnutia seniorov, ktoré sa konalo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Ďakovné listy si prevzalo 18 seniorov. Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Rezort vyzdvihol činnosť seniorov
Na Celoslovenskom stretnutí seniorov sa zišli zástupcovia seniorských organizácií z celého Slovenska, ktoré pôsobia na regionálnej a miestnej úrovni. Ocenenie ministra získali osobnosti, ktoré sa aktívne venujú zastupovaniu záujmov seniorov a upozorňujú na aktuálne témy, ktoré sa týkajú staršej generácie.
Rezort práce tak podľa svojich slov vyzdvihol činnosť seniorov v prospech staršej generácie. Ministerstvo pripomenulo, že mnohí z nich zostávajú aj vo vyššom veku aktívni, venujú svoj čas druhým a prispievajú k rozvoju komunitného života.
Opatrenia na podporu seniorov
"Rezort práce prijíma viaceré opatrenia na podporu seniorov a zlepšenie ich životnej úrovne. Patrí k nim zavedenie 13. dôchodku, zvýšenie príspevkov na opatrovanie a zrušenie ich krátenia či zmeny v dôchodkovom systéme, ktoré majú odstrániť znevýhodnenie matiek a otcov v čase materskej či rodičovskej dovolenky pri výpočte dôchodkov. Seniorom zároveň poskytujeme od roku 2024 aj zvýšený finančný príspevok na rekondičný pobyt, ktorý môžu využiť v kúpeľoch a ďalších rekondičných zariadeniach," uviedlo ministerstvo práce.
Dôležitým opatrením je podľa rezortu aj reforma financovania sociálnych služieb, ktorej cieľom je umožniť ľuďom odkázaným na pomoc čo najdlhšie zostať v domácom prostredí a vybrať si formu starostlivosti podľa vlastných potrieb a preferencií.
Zdroj: SITA.sk - Tomášovo ministerstvo ocenilo aktívnych seniorov, ďakovné listy odovzdalo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším © SITA Všetky práva vyhradené.
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