Pellegrini by v prezidentských voľbách okrem Korčoka porazil aj Čaputovú

Prvá päťka

Pellegrini by vyhral aj v druhom kole

7.3.2024 (SITA.sk) - Podľa volebného modelu z konca februára by v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil Peter Pellegrini Hlas-SD ), ktorý by získal 38,3 percenta hlasov.Za ním by skončil nad bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok , ktorý by dostal 32,7 percenta hlasov.Vyplynulo to z prieskumu agentúry Sanep pre televíziu TA3. Agentúra vykonávala prieskum od 26. do 29. februára na vzorke 1 685 opýtaných.Na treťom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin so ziskom 10,2 percenta hlasov.Za ním by nasledoval predseda hnutia Slovensko Igor Matovič , ktorý by získal 5,8 percenta hlasov. Na piatom mieste by so 4,1 percentami skončil Ján Kubiš. V druhom kole prezidentských volieb by sa stretli Pellegrini s Korčokom. Z prieskumu vyplynulo, že v druhom kole by bola volebná účasť nižšie než v prvom, pričom víťazom by sa stal Pellegrini, ktorý by získal 54,1 percenta hlasov.Korčok by skončil druhý so 45,9 percenta hlasov. Agentúra v rámci prieskumu zisťovala prostredníctvom voľnej otázky aj to, koho by si slovenskí občania želali na poste prezidenta. Na prvom mieste sa umiestnil Peter Pellegrini a druhou je súčasná prezidentka Zuzana Čaputová. Na treťom mieste je Ivan Korčok a na štvrtom mieste skončil súčasný predseda vlády Robert Fico . Prieskum ukázal, že 22 percent respondentov nevedelo odpovedať, koho by si vedelo predstaviť na poste hlavy štátu.