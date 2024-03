Sme bytostne odkázaní na vzájomnú spoluprácu, nesmierne si našich českých partnerov vážime, tvrdí minister vnútra (video)

Odkázaní na vzájomnú spoluprácu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zmena zahraničnej politiky

7.3.2024 (SITA.sk) - Vláde Roberta Fica Smer-SD ) stále záleží na dobrých vzťahoch, obzvlášť s našimi susedmi. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej besede minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Dodal, že vzťahy s Českom sú vysoko nadštandardné a mrzia ho vyjadrenia českého premiéra Petra Fialu . Šutaj Eštok si myslí, že aj napriek jeho politickým vyjadreniam by Slovensko a Česko mali v rámci pracovnej roviny pokračovať ďalej.„Dialóg s českou stranou tu vždy bol, vždy bude, napriek tomu, aká bude vláda na jednej či na druhej strane. Sme bytostne odkázaní na vzájomnú spoluprácu. My si našich českých partnerov nesmierne vážime,“ povedal.„Jediné, čo Slovensko na Ukrajine chce, je mier. A keď verejne hovoríme o tom, že v žiadnom prípade táto vláda nevyšle na Ukrajinu svojich vojakov, sme za to kritizovaní,“ povedal. Dodal, že Slovensko vykonáva suverénnu zahraničnú politiku.Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) doplnil, že spolupráca medzi Českom s Slovenskom bude pokračovať bez ohľadu na to, čo bolo povedané.Česká vláda ukončila medzivládne konzultácie so Slovenskom a nebude sa stretávať na spoločných rokovaniach s vládou Roberta Fica. Dôvodom je zmena zahraničnej politiky Slovenska a kroky našej diplomacie vo vzťahu k Rusku.Podľa českého premiéra Petra Fialu „nie je možné zastierať výrazné rozdiely v kľúčových témach zahraničnej politiky,“ informuje Seznam.cz.„Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch medzivládnu konzultáciu s vládou Slovenské republiky,“ vyhlásil Fiala po zasadnutí kabinetu. Podľa neho už Praha o tom informovala Bratislavu.