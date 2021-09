Pellegrini chce Hegerovu hlavu, stiahol návrh na odvolanie Kolíkovej (video)

aktualizované 16. septembra 11:55



16.9.2021 (Webnoviny.sk) -Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) začne zbierať podpisy na vyslovenie nedôvery vlády Eduarda Hegera (OĽaNO). Na tlačovej besede to povedal predseda strany Peter Pellegrini Podľa neho odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) nestačí, a preto strana sťahuje návrh, o ktorom mal vo štvrtok podvečer rokovať parlament.Za nedostatočné tiež Pellegrini považuje odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Pellegrini tento postup zdôvodnil tým, že Okresný súd Bratislava III vzal do väzby troch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a dočasného šéfa šéfa policajnej inšpekcie. Obvinení sú zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.Podľa Pellegriniho vyšetrovatelia NAKA sú podozriví z toho, že pripravovali vykonštruovaný spis, snažili sa manipulovať vyšetrovanie, aby do väzby dostali nevinných ľudí. Šéf Hlasu-SD po uniknutí spisu, kde sa hovorí, prečo boli vyšetrovatelia obvinení, povedal, že „to sa nedalo čítať“. „To je škandál takých rozmerov, ktorý sme tu nevideli od vzniku SR,“ vyhlásil Pellegrini.Dodal, že teraz nejde o trestné konanie vedené proti politickej strane alebo opozícii, ale takáto vec sa podľa neho môže stať každému jednému občanovi SR. „Silová zložka vie ukázať prstom na ktoréhokoľvek občana a odstrániť ho zo spoločnosti,“ poznamenal. Pellegrini sa poďakoval policajtom z inšpekčnej služby, ktorí zasiahli proti vyšetrovateľom z NAKA. „Chcem ich povzbudiť, aby konali,“ doplnil.Líder Hlasu-SD pripomenul, že Slovenská informačná služba (SIS) pred niekoľkými mesiacmi poukázala na podozrenia z manipulácie vyšetrovania a v tejto súvislosti sa aj v priestoroch SIS stretli najvyšší ústavní činitelia a predstavitelia prokuratúry a ďalších silových zložiek. Pellegrini si myslel, že sa zjedná náprava. „Stalo sa ešte horšie, táto činnosť pokračovala a ešte začala gradovať,“ zdôraznil.Dodal, že vyšetrovatelia z NAKA ovplyvňovali trestné konania až po stretnutí v SIS. „To sú čerstvé veci, ktoré sa diali ešte v horšom,“ uviedol. Pellegrini odmietol, že by príslušníkov NAKA mala dostať do väzby mafia. Spýtal sa, či sú mafia vyšetrovatelia, ktorí dianie v NAKA odhalili, prokuratúra a okresný súd, ktorý rozhodol o väzobnom stíhaní obvinených.Kolíkovú mrzí, že v Národnej rade SR nebude môcť prezentovať svoju rezortnú prácu a reformu súdnej mapy . „Tešila som sa, že poslancom parlamentu osobne vysvetlím výhrady k tejto reforme," uviedla po rokovaní vlády ministerka spravodlivosti. Odvolávanie celej vlády považuje za zneužívanie situácie vzhľadom na kauzy, ktoré sú momentálne zverejňované.Hlas-SD podľa Pellegriniho podá návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde hneď po tom, ako vyzbiera aspoň 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu