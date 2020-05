Pellegrini chce snem Smeru už v septembri, otázky o svojom odchode zo strany označil za predčasné

Odchod zo strany nevylúčil

Zmena pravidiel voľby generálneho prokurátora

O Mamojkovi nech rozhodne Fiačan

6.5.2020 - Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) a opozičnej strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Peter Pellegrini navrhne, aby sa snem Smeru-SD konal v septembri. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii pred budovou NR SR. Otázky o svojom prípadnom odchode zo strany označil za predčasné.Smer-SD máva pravidelný výročný snem v decembri. Na najbližšom sneme by mali členovia a delegáti strany voliť svojho predsedu. Záujem kandidovať do čela strany ohlásili Peter Pellegrini a súčasný predseda Smeru-SD Robert Fico.Pellegrini na základe svojich nedávnych vyjadrení nevylúčil, že by po prípadnom neúspechu zo strany odišiel. Člen strany Erik Tomáš na tlačovke expremiéra doplnil, že je úplne prirodzené, ak každá strana po voľbách vyhodnocuje, ako by mala pokračovať ďalej.„Diskusia by sa však mala odohrávať vo vnútri strany. Verím, že dôjde k dohode, na základe ktorej bude jeden silný a jednotný Smer-SD,“ priblížil Tomáš.Pellegrini sa na tlačovej konferencii vyjadril aj k zmene pravidiel na voľbu generálneho prokurátora. Vláda chce prostredníctvom svojho programového vyhlásenia docieliť, aby sa o túto funkciu mohli uchádzať aj kandidáti, ktorí nie sú prokurátormi.Podpredseda Smeru-SD si týmto opatrením nie je istý. Podľa jeho slov by mal byť generálnym prokurátorom prokurátor s dlhoročnou praxou. „Považujem však za dobré, ak sa zmenou zákona rozšíri okruh ľudí, ktorí môžu navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora, aby to neboli len poslanci NR SR,“ ozrejmil Pellegrini.Rozhodnutie o prípadnom začatí disciplinárneho stíhania ústavného sudcu Mojmíra Mamojku za jeho údajnú komunikáciu s obžalovaným podnikateľom Marianom K. a všetky s tým súvisiace procedúry, by Pellegrini ponechal na predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana.V tejto súvislosti kritizoval podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí), ktorý v utorok 5. mája na tlačovej konferencii vyzval Fiačana, aby proti Mamojkovi podal disciplinárny návrh.„Predseda ústavného súdu so svojím podriadeným určite komunikuje, takže buďme seriózni. Politici nemajú čo odkazovať sudcom, ako majú konať, a rovnako to platí aj naopak. Je to veľmi nebezpečná cesta, keďže sú to dve oddelené zložky moci,“ vyzval bývalý predseda vlády. Podotkol, že existuje aj prípad, v ktorom senát Mojmíra Mamojku rozhodol v neprospech Mariana K.