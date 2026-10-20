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20. októbra 2026
Pellegrini dal tajným službám preveriť Filipa Kuffu. Liberáli sa pýtajú, čo na neho majú – VIDEO
Tagy: Bývalý minister životného prostredia predseda SaS Prezident SR štátny tajomník ministerstva životného prostredia
Gröhling pripomenul, že na minulosť Kuffu upozorňoval aj exminister životného prostredia Tomáš Taraba. Prezident Peter Pellegrini dal tajným službám ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Gröhling pripomenul, že na minulosť Kuffu upozorňoval aj exminister životného prostredia Tomáš Taraba.
Prezident Peter Pellegrini dal tajným službám preveriť Filipa Kuffu. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že prezident má práve v utorok rozhodnúť o tom, či bude štátny tajomník ministerstva životného prostredia vymenovaný za ministra.
„Pozrime sa na to, čo sa dialo v predchádzajúcich dňoch ohľadom menovania Kuffu. Prezident požiadal tajné služby o to, aby mu podali správu o činnosti a o minulosti Kuffu. Počujete veľmi dobre. Prezident požiadal tajné služby, aby budúceho nominanta Slovenskej národnej strany (SNS), človeka, ktorý má viesť ministerstvo, aby ho preverili. To je absolútna absurdita,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Zároveň sa pýta, kam ešte Slovensko dokáže politicky klesnúť, keď prezident preveruje nominanta SNS cez tajné služby.
Gröhling pripomenul, že na minulosť Kuffu upozorňoval aj exminister životného prostredia Tomáš Taraba a niečo podobné naznačoval aj predseda národniarov Andrej Danko. Podľa Gröhlinga je tak otázkou, čo prezident, Taraba a Danko vedia.
„Majú títo páni nejaké informácie, ktoré utajujú? Ak majú tieto informácie, tak nech ich zverejnia. Nech jasne povedia, že čo je za pánom Kuffom a prečo sa tu rozprávame o tom, že by mal byť vymenovaný za ministra,“ dodal predseda SaS a vyzval prezidenta, aby ho do tejto funkcie nevymenoval. Zároveň od neho žiada, aby v prípade, že dostal správu z tajných služieb, jasne povedal, čo v tej správe je a kto je Kuffa.
Poslanec za SaS Alojz Hlina zároveň podotkol, že v štatúte Slovenskej informačnej služby nie je funkcia preverovania nominantov na ministerskú funkciu. Zároveň kritizuje, že sa z ministerstva životného prostredia stalo ministerstvo hutníctva. Bol by podľa neho výsmech všetkým ochranárom a ľuďom, čo sa venujú prírode, keby bol na čele ministerstva človek ako Filip Kuffa. Pripomenul, čo sa udialo na Muránskej planine a upozornil na veľké priame škody, ktoré vznikli tým, čo sa tam dialo a čo sa ukradlo.
„Tam, kde sa malo ťažiť a zachraňovať z pohľadu kalamity, tam sa neťažilo, lebo to bol ťažký terén lanovkový a bolo to pre nich drahé. Ale rovnú planinu, kde sa nemalo ťažiť, tam všetko vyťažili,“ dodal Hlina. Prezident má podľa neho 5,5 milióna možností, kto by mohol byť ministrom životného prostredia. Filip Kuffa by to však podľa neho nemal byť.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini dal tajným službám preveriť Filipa Kuffu. Liberáli sa pýtajú, čo na neho majú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini dal tajným službám preveriť Filipa Kuffu. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s tým, že prezident má práve v utorok rozhodnúť o tom, či bude štátny tajomník ministerstva životného prostredia vymenovaný za ministra.
„Pozrime sa na to, čo sa dialo v predchádzajúcich dňoch ohľadom menovania Kuffu. Prezident požiadal tajné služby o to, aby mu podali správu o činnosti a o minulosti Kuffu. Počujete veľmi dobre. Prezident požiadal tajné služby, aby budúceho nominanta Slovenskej národnej strany (SNS), človeka, ktorý má viesť ministerstvo, aby ho preverili. To je absolútna absurdita,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling. Zároveň sa pýta, kam ešte Slovensko dokáže politicky klesnúť, keď prezident preveruje nominanta SNS cez tajné služby.
Tajné informácie?
Gröhling pripomenul, že na minulosť Kuffu upozorňoval aj exminister životného prostredia Tomáš Taraba a niečo podobné naznačoval aj predseda národniarov Andrej Danko. Podľa Gröhlinga je tak otázkou, čo prezident, Taraba a Danko vedia.
„Majú títo páni nejaké informácie, ktoré utajujú? Ak majú tieto informácie, tak nech ich zverejnia. Nech jasne povedia, že čo je za pánom Kuffom a prečo sa tu rozprávame o tom, že by mal byť vymenovaný za ministra,“ dodal predseda SaS a vyzval prezidenta, aby ho do tejto funkcie nevymenoval. Zároveň od neho žiada, aby v prípade, že dostal správu z tajných služieb, jasne povedal, čo v tej správe je a kto je Kuffa.
Ministerstvo hutníctva
Poslanec za SaS Alojz Hlina zároveň podotkol, že v štatúte Slovenskej informačnej služby nie je funkcia preverovania nominantov na ministerskú funkciu. Zároveň kritizuje, že sa z ministerstva životného prostredia stalo ministerstvo hutníctva. Bol by podľa neho výsmech všetkým ochranárom a ľuďom, čo sa venujú prírode, keby bol na čele ministerstva človek ako Filip Kuffa. Pripomenul, čo sa udialo na Muránskej planine a upozornil na veľké priame škody, ktoré vznikli tým, čo sa tam dialo a čo sa ukradlo.
„Tam, kde sa malo ťažiť a zachraňovať z pohľadu kalamity, tam sa neťažilo, lebo to bol ťažký terén lanovkový a bolo to pre nich drahé. Ale rovnú planinu, kde sa nemalo ťažiť, tam všetko vyťažili,“ dodal Hlina. Prezident má podľa neho 5,5 milióna možností, kto by mohol byť ministrom životného prostredia. Filip Kuffa by to však podľa neho nemal byť.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini dal tajným službám preveriť Filipa Kuffu. Liberáli sa pýtajú, čo na neho majú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalý minister životného prostredia predseda SaS Prezident SR štátny tajomník ministerstva životného prostredia
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