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19. októbra 2026

Právo voliť majú aj cudzinci, v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami budú k dispozícii aj infolinky


Tagy: Cudzinci Hlasovanie Infolinka Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby Volebná infolinka

Polícia upozorňuje, že musia mať na území Slovenska platný trvalý pobyt a doklad o pobyte cudzinca. Právo zúčastniť sa na spojených komunálnych a ...



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6ad62d6ea4fe0110484390 676x452 19.10.2026 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje, že musia mať na území Slovenska platný trvalý pobyt a doklad o pobyte cudzinca.


Právo zúčastniť sa na spojených komunálnych a župných voľbách, ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. októbra, majú za splnenia zákonných podmienok aj cudzinci. Polícia upozorňuje, že musia mať na území Slovenska platný trvalý pobyt a doklad o pobyte cudzinca.

Splnenie podmienky trvalého pobytu


Pri kontrole dokladu je potrebné overiť údaj v kolónke „Druh pobytu/Type of permit“, kde musí byť uvedené „TRVALÝ“. Samotný pobyt na území Slovenska bez splnenia tejto podmienky na uplatnenie volebného práva nestačí.

Polícia odporúča cudzincom, aby si v dostatočnom predstihu skontrolovali platnosť dokladu o pobyte aj uvedený údaj, čím môžu predísť komplikáciám pri uplatňovaní volebného práva.

Volebné infolinky


Ministerstvo vnútra SR zriadilo pre nadchádzajúce voľby do orgánov územnej samosprávy aj infolinky, ktoré sú voličom k dispozícii od pondelka 19. októbra do piatka 23. októbra v čase od 8:00 do 15:00, a v deň volieb v sobotu 24. októbra od 7:00 do 20:00. Ako rezort informoval, infolinky sú dostupné na telefónnych číslach 0961 577 166 a 0961 577 167.

V deň volieb bude pre volebné komisie nižších stupňov a pre voličov k dispozícii aj infolinka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na telefónnom čísle 0961 577 165.

 


Zdroj: SITA.sk - Právo voliť majú aj cudzinci, v súvislosti s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami budú k dispozícii aj infolinky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cudzinci Hlasovanie Infolinka Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby Volebná infolinka
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