Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 20.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vendelín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. októbra 2026

Žilinka: 13-ročný útočník zo Staškova strávi najbližšie roky v reedukačnom centre


Tagy: Generálny prokurátor SR Reedukačné centrum Útok nožom na základnej škole v Staškove

Tým, že mal v čase útoku len 13 rokov, nemôže byť za svoj skutok trestne stíhaný. Útočník zo Staškova skončí v reedukačnom centre. Na sociálnej sieti o tom ...



Zdieľať
828943460_1858981875275654_2867575699746859323_n 676x416 20.10.2026 (SITA.sk) - Tým, že mal v čase útoku len 13 rokov, nemôže byť za svoj skutok trestne stíhaný.


Útočník zo Staškova skončí v reedukačnom centre. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Tým, že mal v čase útoku len 13 rokov, nemôže byť za svoj skutok trestne stíhaný. Súd tak rozhodol o jeho umiestnení do reedukačného centra.

Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)

"Maloletý útočník D. H. zo základnej školy v Staškove na základe rozhodnutia súdu strávi najbližšie roky v reedukačnom centre," informoval generálny prokurátor.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



V utorok 29. septembra sa na základnej škole v Staškove udiala tragédia. Len 13-ročný Daniel priamo v škole zaútočil nožom na deti aj učiteľov. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali a útok žiaka prežila. O život v martinskej nemocnici bojovala aj maloletá žiačka Nela, ktorá však vážnym zraneniam 1. októbra podľahla.




Zdroj: SITA.sk - Žilinka: 13-ročný útočník zo Staškova strávi najbližšie roky v reedukačnom centre © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Reedukačné centrum Útok nožom na základnej škole v Staškove
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerka kultúry Šimkovičová bude podpredsedníčkou vlády. Fico odovzdal Pellegrinimu návrh na jej vymenovanie
<< predchádzajúci článok
Tesco prináša novú službu Tesco Hneď. Nákup až k dverám doručí do 60 minút

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 