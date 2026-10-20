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20. októbra 2026
Žilinka: 13-ročný útočník zo Staškova strávi najbližšie roky v reedukačnom centre
Tým, že mal v čase útoku len 13 rokov, nemôže byť za svoj skutok trestne stíhaný. Útočník zo Staškova skončí v reedukačnom centre. Na sociálnej sieti o tom ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Tým, že mal v čase útoku len 13 rokov, nemôže byť za svoj skutok trestne stíhaný.
Útočník zo Staškova skončí v reedukačnom centre. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Tým, že mal v čase útoku len 13 rokov, nemôže byť za svoj skutok trestne stíhaný. Súd tak rozhodol o jeho umiestnení do reedukačného centra.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
"Maloletý útočník D. H. zo základnej školy v Staškove na základe rozhodnutia súdu strávi najbližšie roky v reedukačnom centre," informoval generálny prokurátor.
V utorok 29. septembra sa na základnej škole v Staškove udiala tragédia. Len 13-ročný Daniel priamo v škole zaútočil nožom na deti aj učiteľov. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali a útok žiaka prežila. O život v martinskej nemocnici bojovala aj maloletá žiačka Nela, ktorá však vážnym zraneniam 1. októbra podľahla.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka: 13-ročný útočník zo Staškova strávi najbližšie roky v reedukačnom centre © SITA Všetky práva vyhradené.
Útočník zo Staškova skončí v reedukačnom centre. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Tým, že mal v čase útoku len 13 rokov, nemôže byť za svoj skutok trestne stíhaný. Súd tak rozhodol o jeho umiestnení do reedukačného centra.
Fotogaléria k článku: Útok nožom na základnej škole v Staškove (fotografie)
"Maloletý útočník D. H. zo základnej školy v Staškove na základe rozhodnutia súdu strávi najbližšie roky v reedukačnom centre," informoval generálny prokurátor.
V utorok 29. septembra sa na základnej škole v Staškove udiala tragédia. Len 13-ročný Daniel priamo v škole zaútočil nožom na deti aj učiteľov. Na mieste zomrela 61-ročná učiteľka. Ďalšiu, 44-ročnú pedagogičku s bodným poranením hrudníka hospitalizovali a útok žiaka prežila. O život v martinskej nemocnici bojovala aj maloletá žiačka Nela, ktorá však vážnym zraneniam 1. októbra podľahla.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka: 13-ročný útočník zo Staškova strávi najbližšie roky v reedukačnom centre © SITA Všetky práva vyhradené.
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