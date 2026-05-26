Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Pellegrini: Európa nemôže iba sledovať, ako o Ukrajine rokujú iní, musí byť aktívnejšia – VIDEO, FOTO
Prezident zdôraznil, že Európa musí byť schopná reagovať na meniace sa bezpečnostné a geopolitické prostredie.
26.5.2026 (SITA.sk) - Prezident zdôraznil, že Európa musí byť schopná reagovať na meniace sa bezpečnostné a geopolitické prostredie.
Európa nemôže iba sledovať, ako o Ukrajine rokujú iní. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho musí byť Európska únia (EÚ) aktívnejšia pri hľadaní mierových riešení. Prezident to uviedol počas stretnutia s veľvyslancami členských štátov EÚ v Prezidentskom paláci pri príležitosti končiaceho sa cyperského predsedníctva v Rade EÚ. Pellegrini zdôraznil, že bezpečnosť, konkurencieschopnosť, energetická stabilita a dôveryhodná európska politika rozhodnú o tom, či si EÚ dokáže udržať silné postavenie vo svete a dôveru občanov.
Geopolitický pilier
Prezident počas stretnutia ocenil, ako Cyprus viedol predsedníctvo v Rade EÚ. „Cyprus ponúkol praktickú odpoveď. Radu viedol profesionálne, pokojne a vyvážene. Ukázal, že sila našej Únie sa nemeria veľkosťou členského štátu, ale jeho záväzkom voči európskemu projektu,“ povedal prezident a podotkol, že EÚ funguje najlepšie vtedy, keď prináša občanom výsledky v oblastiach, ktoré vplývajú na ich každodenný život.
Pellegrini zdôraznil, že Európa musí byť schopná reagovať na meniace sa bezpečnostné a geopolitické prostredie. „Nestačí, aby Únia vystupovala len ako hospodárske spoločenstvo, ale musí byť schopná presadzovať svoje záujmy aj v širšom strategickom kontexte. Musí byť viac než hospodárskym blokom. Musí byť geopolitickým pilierom. Musí byť jednotná, schopná a dôveryhodná. Musí sa stať skutočným globálnym aktérom,“ dodal prezident.
Hľadanie riešení
Ak ide o vojnu na Ukrajine, Európa musí byť podľa neho aktívnejšia pri hľadaní riešení, ktoré by smerovali k mieru, nie iba sledovať, ako rokujú iní. „Nemôže iba komentovať z postrannej čiary. Táto vojna sa týka bezpečnosti Európy. Preto musí byť Európa prítomná aj za rokovacím stolom,“ dodal prezident Pellegrini s tým, že Slovensko bude aj naďalej podporovať úsilie vedúce k ukončeniu vojny a trvalému mieru.
Zároveň podotkol, že silná Európa musí byť postavená na dôvere a rešpekte medzi členskými štátmi, a to bez ohľadu na ich veľkosť. Prezident zdôraznil, že nesmie byť oslabovaný hlas menších alebo stredne veľkých krajín, pretože každá krajina musí mať možnosť brániť svoje záujmy. „Právo veta má byť využívané zodpovedne, no zároveň rešpektované ako nástroj ochrany dôvery a rovnováhy medzi členskými štátmi,“ skonštatoval Pellegrini.
Konkurencieschopnosť EÚ
Slovenský prezident pred veľvyslancami hovoril aj o konkurencieschopnosti EÚ, energetickej bezpečnosti, rozvoji technológií, a tiež o potrebe posilňovať európsky priemysel. Spomenul napríklad posilňovanie technologickej bezpečnosti v oblasti umelej inteligencie či potrebu rozvoja vlastných kapacít v oblasti digitálnych technológií.
„Naše rozhodnutia musia fungovať v reálnom živote, nielen na papieri. Nesmú oslabovať európsky priemysel. Nesmú zvyšovať náklady občanov. A nesmú znižovať dôveru verejnosti v európsky projekt,“ doplnil Pellegrini. Zároveň veľvyslancov ubezpečil, že SR podporuje európsku budúcnosť Ukrajiny, Moldavska a krajín západného Balkánu. Pripomenul však, že Slovensko je za spravodlivý proces, ktorý je založený na rovnakých pravidlách pre všetky krajiny so záujmom o vstup do EÚ. Na záver vyzdvihol aj význam formátov, ako sú Vyšehradská štvorka (V4), Slavkovský formát či Iniciatíva troch morí.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini: Európa nemôže iba sledovať, ako o Ukrajine rokujú iní, musí byť aktívnejšia – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
