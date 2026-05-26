Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dušan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. mája 2026

Pellegrini: Európa nemôže iba sledovať, ako o Ukrajine rokujú iní, musí byť aktívnejšia – VIDEO, FOTO


Tagy: Konkurencieschopnosť EÚ Vojna na Ukrajine Vstup do EÚ

Prezident zdôraznil, že Európa musí byť schopná reagovať na meniace sa bezpečnostné a geopolitické prostredie. Európa nemôže iba sledovať, ako o Ukrajine rokujú iní. Podľa prezidenta



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 05 13 o 15.45.52 676x447 26.5.2026 (SITA.sk) - Prezident zdôraznil, že Európa musí byť schopná reagovať na meniace sa bezpečnostné a geopolitické prostredie.


Európa nemôže iba sledovať, ako o Ukrajine rokujú iní. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho musí byť Európska únia (EÚ) aktívnejšia pri hľadaní mierových riešení. Prezident to uviedol počas stretnutia s veľvyslancami členských štátov EÚ v Prezidentskom paláci pri príležitosti končiaceho sa cyperského predsedníctva v Rade EÚ. Pellegrini zdôraznil, že bezpečnosť, konkurencieschopnosť, energetická stabilita a dôveryhodná európska politika rozhodnú o tom, či si EÚ dokáže udržať silné postavenie vo svete a dôveru občanov.

Geopolitický pilier


Prezident počas stretnutia ocenil, ako Cyprus viedol predsedníctvo v Rade EÚ. „Cyprus ponúkol praktickú odpoveď. Radu viedol profesionálne, pokojne a vyvážene. Ukázal, že sila našej Únie sa nemeria veľkosťou členského štátu, ale jeho záväzkom voči európskemu projektu,“ povedal prezident a podotkol, že EÚ funguje najlepšie vtedy, keď prináša občanom výsledky v oblastiach, ktoré vplývajú na ich každodenný život.

Pellegrini zdôraznil, že Európa musí byť schopná reagovať na meniace sa bezpečnostné a geopolitické prostredie. „Nestačí, aby Únia vystupovala len ako hospodárske spoločenstvo, ale musí byť schopná presadzovať svoje záujmy aj v širšom strategickom kontexte. Musí byť viac než hospodárskym blokom. Musí byť geopolitickým pilierom. Musí byť jednotná, schopná a dôveryhodná. Musí sa stať skutočným globálnym aktérom,“ dodal prezident.

Hľadanie riešení


Ak ide o vojnu na Ukrajine, Európa musí byť podľa neho aktívnejšia pri hľadaní riešení, ktoré by smerovali k mieru, nie iba sledovať, ako rokujú iní. „Nemôže iba komentovať z postrannej čiary. Táto vojna sa týka bezpečnosti Európy. Preto musí byť Európa prítomná aj za rokovacím stolom,“ dodal prezident Pellegrini s tým, že Slovensko bude aj naďalej podporovať úsilie vedúce k ukončeniu vojny a trvalému mieru.

Zároveň podotkol, že silná Európa musí byť postavená na dôvere a rešpekte medzi členskými štátmi, a to bez ohľadu na ich veľkosť. Prezident zdôraznil, že nesmie byť oslabovaný hlas menších alebo stredne veľkých krajín, pretože každá krajina musí mať možnosť brániť svoje záujmy. „Právo veta má byť využívané zodpovedne, no zároveň rešpektované ako nástroj ochrany dôvery a rovnováhy medzi členskými štátmi,“ skonštatoval Pellegrini.

Konkurencieschopnosť EÚ


Slovenský prezident pred veľvyslancami hovoril aj o konkurencieschopnosti EÚ, energetickej bezpečnosti, rozvoji technológií, a tiež o potrebe posilňovať európsky priemysel. Spomenul napríklad posilňovanie technologickej bezpečnosti v oblasti umelej inteligencie či potrebu rozvoja vlastných kapacít v oblasti digitálnych technológií.

„Naše rozhodnutia musia fungovať v reálnom živote, nielen na papieri. Nesmú oslabovať európsky priemysel. Nesmú zvyšovať náklady občanov. A nesmú znižovať dôveru verejnosti v európsky projekt,“ doplnil Pellegrini. Zároveň veľvyslancov ubezpečil, že SR podporuje európsku budúcnosť Ukrajiny, Moldavska a krajín západného Balkánu. Pripomenul však, že Slovensko je za spravodlivý proces, ktorý je založený na rovnakých pravidlách pre všetky krajiny so záujmom o vstup do EÚ. Na záver vyzdvihol aj význam formátov, ako sú Vyšehradská štvorka (V4), Slavkovský formát či Iniciatíva troch morí.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Pellegrini: Európa nemôže iba sledovať, ako o Ukrajine rokujú iní, musí byť aktívnejšia – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Konkurencieschopnosť EÚ Vojna na Ukrajine Vstup do EÚ
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
USA, India a spojenci posilňujú námornú spoluprácu proti rastúcemu vplyvu Číny
<< predchádzajúci článok
Slováci v zahraničí by mohli dostať nové volebné miestnosti, Gašpar avizuje pozmeňujúci návrh

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 