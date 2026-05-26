Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
USA, India a spojenci posilňujú námornú spoluprácu proti rastúcemu vplyvu Číny
Aliancia Quad obnovila koordináciu v indopacifickom regióne, zameria sa na prístavy, námorný dohľad aj kritické suroviny.
Spojené štáty, India, Austrália a Japonsko v utorok oznámili nové projekty v oblasti námornej spolupráce a kritických nerastných surovín, čím oživili formát aliancie Štvorstranný bezpečnostný dialóg (Quad), ktorý Čína dlhodobo vníma s podozrením.
Na rokovaní v Naí Dillí sa zúčastnil aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Stretnutie prišlo len desať dní po priateľskej návšteve prezidenta Donalda Trumpa v Číne, počas ktorej hovoril o možnosti spolupráce Washingtonu a Pekingu ako o „G2“, čo v spojeneckých krajinách vyvolalo obavy z oslabenia ich postavenia.
Spoločné hodnoty
Rubio po stretnutí uviedol, že Quad združuje krajiny, „ktoré zdieľajú silné hodnoty – silné a živé demokracie – a zároveň majú spoločné záujmy v ekonomickom rozvoji“.
Štvorica oznámila dve nové námorné iniciatívy. Jedna má prepojiť sledovacie kapacity členských krajín, druhá zabezpečí detailnejšie informácie pre komerčnú lodnú dopravu v reálnom čase.
Prístavy na Fidži
Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová zároveň oznámila, že Quad sa po prvý raz zapojí do rozvoja prístavov na Fidži.
„Uvedomujeme si našu povinnosť a zodpovednosť poskytovať reálne alternatívy, najmä keď sa strategická situácia v našom regióne zhoršuje,“ povedala.
Aj kritické suroviny
Krajiny Quad chcú tiež intenzívnejšie spolupracovať pri zabezpečení dodávok kritických surovín, v ktorých má dominantné postavenie Čína. Ide o strategické materiály potrebné pre technologický a obranný priemysel.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí reagovalo výzvou, aby spolupráca „nebola namierená proti žiadnej tretej strane“. Peking zároveň odmietol „blokovú konfrontáciu“.
Nezhodnú sa vo všetkom
Rokovania však ukázali aj rozdiely medzi partnermi, najmä v otázke Iránu a Ruska. India zdôraznila, že Quad sa má sústrediť na indopacifický región, a nie na vojnu na Blízkom východe. Naí Dillí si zároveň zachováva tradične blízke vzťahy s Moskvou.
Spojené štáty sa medzitým snažia presvedčiť spojencov, aby podporili ich tlak na Irán a zabezpečenie Hormuzského prielivu po vypuknutí vojny medzi USA, Izraelom a Teheránom.
Zdroj: SITA.sk - USA, India a spojenci posilňujú námornú spoluprácu proti rastúcemu vplyvu Číny © SITA Všetky práva vyhradené.
