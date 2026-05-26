Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dušan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. mája 2026

Slováci v zahraničí by mohli dostať nové volebné miestnosti, Gašpar avizuje pozmeňujúci návrh


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Podpredseda parlamentu pozmeňujúci návrh voľba zo zahraničia Volebný zákon

Poslanci nedávno aktuálnu novelizáciu zákona o podmienkach výkonu volebného práva posunuli do druhého čítania. Do parlamentu by mal prísť



Zdieľať
26.5.2026 (SITA.sk) - Poslanci nedávno aktuálnu novelizáciu zákona o podmienkach výkonu volebného práva posunuli do druhého čítania.


Do parlamentu by mal prísť pozmeňujúci návrh k zmenám volebného zákona, voliť by sa mohlo aj v budovách, ktoré patria Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, na misiách. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).

Pozmeňujúci návrh


Výhradu podľa neho mala koaličná strana Hlas-SD, ktorá chcela vedieť, či by sa dal rozšíriť počet miest v zahraničí odkiaľ je možné voliť. O tejto otázke podľa Gašparových slov diskutovali s rezortom diplomacie.

„Bude predložený pozmeňujúci návrh, ktorý rozšíri povinnosť ministerstva zahraničných vecí zriaďovať volebné miestnosti aj na ďalšie miesta, ktoré neboli v pôvodnom návrhu,” objasnil s tým, že tým rozširujú možnosť voľby zo zahraničia o ďalšie miesta mimo veľvyslanectiev.

Poslanci nedávno aktuálnu novelizáciu zákona o podmienkach výkonu volebného práva posunuli do druhého čítania, v dôsledku navrhovaných zmien by mohla byť možnosť voľby poštou zo zahraničia nahradená hlasovaním na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.

Druhá požiadavka


Druhá požiadavka bola podľa Gašpara od Slovenskej národnej stranay a týkala sa percentuálnej hranice pre uplatnenie prednostných hlasov pre kandidátov. Národniari by hranicu na „prekrúžkovanie sa” chceli zvýšiť na osem percent, s tým ale podľa Gašparových slov zatiaľ nesúhlasia poslanci zo Strany vidieka vedenej Rudolfom Huliakom.

Dodal, že sa dohodli, že sa tieto strany musia dohodnúť medzi sebou, a podľa toho uvidia, aký bude ďalší vývoj. Smer ani Hlas podľa podpredsedu parlamentu s týmto návrhom problém nemajú.


Zdroj: SITA.sk - Slováci v zahraničí by mohli dostať nové volebné miestnosti, Gašpar avizuje pozmeňujúci návrh © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Podpredseda parlamentu pozmeňujúci návrh voľba zo zahraničia Volebný zákon
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini: Európa nemôže iba sledovať, ako o Ukrajine rokujú iní, musí byť aktívnejšia – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Vlak narazil v Belgicku do školského autobusu, nehoda si vyžiadala obete

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 