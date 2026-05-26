Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Slováci v zahraničí by mohli dostať nové volebné miestnosti, Gašpar avizuje pozmeňujúci návrh
26.5.2026 (SITA.sk) - Poslanci nedávno aktuálnu novelizáciu zákona o podmienkach výkonu volebného práva posunuli do druhého čítania.
Do parlamentu by mal prísť pozmeňujúci návrh k zmenám volebného zákona, voliť by sa mohlo aj v budovách, ktoré patria Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, na misiách. Na tlačovej besede to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
Výhradu podľa neho mala koaličná strana Hlas-SD, ktorá chcela vedieť, či by sa dal rozšíriť počet miest v zahraničí odkiaľ je možné voliť. O tejto otázke podľa Gašparových slov diskutovali s rezortom diplomacie.
„Bude predložený pozmeňujúci návrh, ktorý rozšíri povinnosť ministerstva zahraničných vecí zriaďovať volebné miestnosti aj na ďalšie miesta, ktoré neboli v pôvodnom návrhu,” objasnil s tým, že tým rozširujú možnosť voľby zo zahraničia o ďalšie miesta mimo veľvyslanectiev.
Poslanci nedávno aktuálnu novelizáciu zákona o podmienkach výkonu volebného práva posunuli do druhého čítania, v dôsledku navrhovaných zmien by mohla byť možnosť voľby poštou zo zahraničia nahradená hlasovaním na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.
Druhá požiadavka bola podľa Gašpara od Slovenskej národnej stranay a týkala sa percentuálnej hranice pre uplatnenie prednostných hlasov pre kandidátov. Národniari by hranicu na „prekrúžkovanie sa” chceli zvýšiť na osem percent, s tým ale podľa Gašparových slov zatiaľ nesúhlasia poslanci zo Strany vidieka vedenej Rudolfom Huliakom.
Dodal, že sa dohodli, že sa tieto strany musia dohodnúť medzi sebou, a podľa toho uvidia, aký bude ďalší vývoj. Smer ani Hlas podľa podpredsedu parlamentu s týmto návrhom problém nemajú.
Zdroj: SITA.sk - Slováci v zahraničí by mohli dostať nové volebné miestnosti, Gašpar avizuje pozmeňujúci návrh © SITA Všetky práva vyhradené.
Pellegrini: Európa nemôže iba sledovať, ako o Ukrajine rokujú iní, musí byť aktívnejšia – VIDEO, FOTO
Vlak narazil v Belgicku do školského autobusu, nehoda si vyžiadala obete
