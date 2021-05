Pellegrini: Informácie, ktoré Kollár prečítal poslancom boli tak závažné, že v sále bolo úplné ticho

"Slabý odvar" celej skutočnosti

Zlyhanie systému spravodlivosti

Tajné stretnutie v budove SIS

29.5.2021 (Webnoviny.sk) - Informácie, ktoré predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) prečítal poslancom na neverejnej schôdzi boli tak závažné, že v sále bolo úplné ticho. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini Informácie sa mali týkať skupiny ľudí zloženej z policajtov, prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorá mala manipulovať výpovede svedkov, aby mohla väzobne stíhať konkrétne osoby.Podľa Pellegriniho pritom svedkovia môžu vypovedať o vymyslených skutočnostiach. Informácie, ktoré si poslanci vypočuli sú pritom podľa neho iba „slabým odvarom“ celej skutočnosti, pretože predseda NR SR poslancom parlamentu nemohol poskytnúť informácie, ktoré podliehajú previerke „prísne tajné“.„Otázka je, keby sme sa nedozvedeli o schôdzke, či by vôbec vyplávala na povrch táto hrozná skutočnosť,“ povedal Pellegrini.Ten je presvedčený, že keby opozícia neiniciovala mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej žiadala vysvetlenie stretnutia predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby , poslanci by sa nikdy informácie nedozvedeli.Boris Kollár považuje zistené skutočnosti za absolútne zlyhanie systému spravodlivosti na Slovensku. Poukázal pritom na prípad advokáta Martina R., ktorý bol na základe výpovede kajúcnika väzobne stíhaný 20 mesiacov.Jeho bezodkladné prepustenie napokon nariadil Ústavný súd s odôvodnením, že boli porušené jeho základné ľudské práva.Stretnutie v špeciálnej miestnosti na centrále SIS, ktorú nie je možné odpočúvať, zvolal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).Jeho účastníkmi mali byť podľa medializovaných informácií nový riaditeľ SIS Michal Aláč (nom. Sme rodina), prezidentka Zuzana Čaputová , predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina), minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), generálny prokurátor Maroš Žilinka , špeciálny prokurátor Daniel Lipšic , policajný prezident Peter Kovařík aj šéf inšpekcie ministerstva vnútra Adrián Szabó Na stretnutí podľa neho mali byť prítomný aj šéf Národného bezpečnostného úradu, minister obrany či šéf vojenskej spravodajskej služby.