Pellegrini: Je nedôstojné, aby sa Kollár držal stoličky predsedu parlamentu zubami-nechtami

4.7.2023 (SITA.sk) - Je nedôstojné, aby sa Boris Kollár Sme rodina ) držal stoličky predsedu parlamentu zubami-nechtami. Uviedol to predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini , ktorý je názoru, že Kollár by mal dobrovoľne odísť z funkcie predsedu Národnej rady SR.Ako vysvetlil, gestom prejavu politickej kultúry, aj napriek tomu, že by s tým Kollár nesúhlasil, by bolo, keby odišiel. „Bolo by to dôstojnejšie, ako predvádzať toto divadlo," doplnil Pellegrini s tým, že v normálnej civilizovanej krajine by takýto človek už na stoličke predsedu parlamentu nesedel. „Dnes je takýto človek druhým najvyšším ústavným činiteľom, a to nie je dobrou vizitkou pre krajinu," uzavrel Pellegrini.