Pellegrini je prekvapený z rozhodnutia českej vlády ukončiť konzultácie s Ficovou vládou

Zmena zahraničnej politiky

Výrazné rozdiely

7.3.2024 (SITA.sk) - Predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ) prekvapilo rozhodnutie českej vlády ukončiť medzivládne konzultácie so Slovenskom.Ako ďalej na sociálnej sieti uviedol, nikdy neodsúdi žiadneho politika z členských krajín Európskej únie, ktorý bude „diplomatickými prostriedkami hľadať s vysokými predstaviteľmi Ruskej federácie cestu k mieru".„Som presvedčený, že bez ohľadu na súčasnú mediálne prezentovanú atmosféru nikdy nikto nerozdelí tak spojené národy, ako sme my, Slováci a Česi," povedal.Česká vláda ukončila medzivládne konzultácie so Slovenskom a nebude sa stretávať na spoločných rokovaniach s vládou Roberta Fica . Dôvodom je zmena zahraničnej politiky Slovenska a kroky našej diplomacie vo vzťahu k Rusku.Podľa českého premiéra Petra Fialu „nie je možné zastierať výrazné rozdiely v kľúčových témach zahraničnej politiky,“ informuje Seznam.cz.„Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v nasledujúcich týždňoch či mesiacoch medzivládnu konzultáciu s vládou Slovenské republiky,“ vyhlásil Fiala po zasadnutí kabinetu. Podľa neho už Praha o tom informovala Bratislavu.