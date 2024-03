Progresívci pre dosadenie Pavla Gašpara za námestníka riaditeľa SIS podajú podnet na Generálnu prokuratúru

Doplnenie štatútu je utajené

Podajú žiadosť pre SIS

Otec má kontrolovať syna

Nie je dôvod ponáhľať sa

7.3.2024 (SITA.sk) - Plným prúdom kráčame k izolácii a k rozkladu právneho štátu. Reagoval tak predseda poslaneckého klubu hnutia Progresívne Slovensko Martin Dubéci na ustanovenie Pavla Gašpara za námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Dodáva, že Gašpar má „nulové skúsenosti" s riadením spravodajských služieb, súčasne sú „okolo neho podozrenia z korupcie a porušovania právnych predpisov".Zároveň považuje za veľmi zvláštne, ak jediným argumentom koalície na dosadenie P. Gašpara za námestníka riaditeľa SIS je to, že nie je trestne stíhaný.„Je to veľmi zlý signál. Vidíme, že sa pred ničím nezastavia," povedal Dubéci.Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) doplnila, že členovia osobitného kontrolného parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS žiadali o odtajnenie doplnenia štatútu, aby verejnosť mala informácie o tom, akým spôsobom dochádza ku zmene vedenia SIS.Keďže im nebolo vyhovené, členovia výboru sa rozhodli podniknúť právne kroky.Tým, že pri ustanovení Gašpara do funkcie vláda Roberta Fica Smer-SD ) obišla prezidentku Zuzanu Čaputovú , ktorá ho mala riadne vymenovať, podľa progresívcov koalícia porušila zákon.„Preto sme pripravili žiadosť pre SIS, ktorú zajtra podáme do podateľne. Žiadame tak osobu, ktorá je momentálne poverená vykonávať právomoci a povinnosti riaditeľa, aby rozhodla o zrušení utajenia práve toho doplnenia, ktoré sa týka ustanovenia do funkcie," uviedla poslankyňa Zuzana Števulová (PS).Súčasne so žiadosťou podajú aj podnet na generálnu prokuratúru, aby preverila, či vôbec môže byť vedenie SIS takýmto spôsobom zmenené.„Okrem toho zvažujeme, akým spôsobom je možné sa obrátiť na Ústavný súd SR, aby sme ho požiadali o výklad súladu zákona o SIS so slovenskou ústavou," dodala.Hnutie taktiež očakáva okamžité odstúpenie poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD) z kontrolného výboru SIS, pretože je podľa nich nemysliteľné, aby otec kontroloval svojho syna.Dnešným dňom bol do funkcie námestníka riaditeľa SIS ustanovený bývalý štátny tajomník rezortu spravodlivosti Pavol Gašpar. Informovala o tom hovorkyňa spravodajskej služby Katarína Némová „Menovaný bol uvedeným dňom v súlade so Štatútom Slovenskej informačnej služby poverený výkonom práv, povinností a zodpovednosti riaditeľa Slovenskej informačnej služby ako osoba navrhnutá vládou SR prezidentke SR na vymenovanie do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby,“ uviedla Némová.Vláda na svojom rokovaní ešte 14. februára schválila návrh na vymenovanie Pavla Gašpara, syna bývalého policajného prezidenta a dnes poslanca Smeru-SD Tibora Gašpara, do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS).Do funkcie ho musí vymenovať prezidentka SR. Zuzana Čaputová sa však viackrát vyjadrila, že nevidí dôvod ponáhľať sa pri takom dôležitom a zodpovednom rozhodnutí, akým je výber šéfa SIS.Vláda následne prišla na rokovanie s utajovaným materiálom meniacim štatút SIS. Ako uviedol Tibor Gašpar, zmenou štatútu vláda len reagovala na vzniknutú situáciu.