Dosadením Gašpara mladšieho do vedenia SIS pokračuje vládna koalícia v znižovaní dôvery v inštitúcie, upozorňuje KDH

7.3.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia pokračuje v znižovaní dôvery v inštitúcie na medzinárodnej, ako aj vnútroštátnej úrovni.Uviedol to exminister spravodlivosti Viliam Karas KDH ) na margo rozhodnutia vlády Roberta Fica Smer-SD ) obísť štandardný a zákonný postup menovania šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) „Prispôsobila si na svoj obraz pravidlá vymenovania vysokého predstaviteľa bezpečnostných zložiek. Ako chceme žiadať od občanov, aby rešpektovali zákony a dôverovali tomu, že si štátne orgány budú riadne plniť svoje povinnosti?" pýta sa Karas.Poslanec František Majerský tvrdí, že týmto rozhodnutím vláda opäť ničí reputáciu Slovenska v zahraničí. Pokračoval s tým, že do funkcií si dosadzuje „lojálnych ľudí bez skúseností" namiesto odborníkov.„Podporím preto zvolanie mimoriadneho kontrolného parlamentného výboru na činnosť SIS, kde budem požadovať jasné vysvetlenie, ako mohol Pavol Gašpar získať previerku a dostať sa do vedenia SIS," povedal F. Majerský.