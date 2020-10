Pellegrini kritizuje Matoviča, že spája úspešnosť plošného testovania so svojou demisiou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2020 - Minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O päť minút 12 pripustil, že prezidentka Zuzana Čaputová mala byť vopred informovaná o pláne na plošné testovanie, no dôležitejšie je podľa neho zamerať sa na dôsledok takéhoto testovania. Sulík si myslí, že testovanie by malo byť dobrovoľné.Podpredseda Národnej rady SR a líder strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini v tejto súvislosti povedal, že považuje za neprofesionálne, ak premiér Igor Matovič (OĽaNO) spája úspešnosť plošného testovania so svojou demisiou.„Ja sa bojím, že tí ľudia to nakoniec pochopia tak, že sa nepôjdu testovať len, aby premiér doznal svojho slova a podal tú demisiu. V takejto situácii sa nemôžete hrať s ľuďmi a kreovať si svoje názory priamo na tlačovej konferencii,“ povedal.